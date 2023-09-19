"الزعاق": العرب أول من استخدموا لغة الألوان

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قال خبير الأرصاد الجوية والمتخصص في الطقس ،الدكتور خالد الزعاق، إن لغات الشعوب متعددة ومن هذه اللغات لغة الألوان، موضحا أنها لغه تجسيد وتشخيص تثبت في الأذهان. اضافة اعلان





لفة الألوان









وأشار الزعاق - خلال فقرته المذاعة على قناة العربية، إلى أن أول من استخدم لغة الألوان في حديثهم هم العرب، فاستخدموها في تحياتهم وفي مواسمهم وكذلك في جماليتهم.



الأمراض المتفشية



وأضاف: "في زمن الأمراض المتفشية يمر الإنسان المصاب بثلاثه ألوان من الحمرة والصفرة إلى الزرقة، وهذه الألوان الثلاثة هي الألوان الرئيسية عند العرب.



وتابع ؛ المصاب الذي لونه أحمر أو أصفر يمكن أن ينجو ولكن إذا وصل لونه إلى الأزرق يعتبر في عداد الموتى.





موسم الحمير



