"الزعاق": العرب أول من استخدموا لغة الألوان

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قال خبير الأرصاد الجوية والمتخصص في الطقس ،الدكتور خالد الزعاق، إن لغات الشعوب متعددة ومن هذه اللغات لغة الألوان، موضحا أنها لغه تجسيد وتشخيص تثبت في الأذهان.
لفة الألوان
وأشار الزعاق - خلال فقرته المذاعة على قناة العربية، إلى أن أول من استخدم لغة الألوان في حديثهم هم العرب، فاستخدموها في تحياتهم وفي مواسمهم وكذلك في جماليتهم.
وأضاف: "في زمن الأمراض المتفشية يمر الإنسان المصاب بثلاثه ألوان من الحمرة والصفرة إلى الزرقة، وهذه الألوان الثلاثة هي الألوان الرئيسية عند العرب.
وتابع ؛ المصاب الذي لونه أحمر أو أصفر يمكن أن ينجو ولكن إذا وصل لونه إلى الأزرق يعتبر في عداد الموتى.
الأمراض المتفشية
وأضاف: "في زمن الأمراض المتفشية يمر الإنسان المصاب بثلاثه ألوان من الحمرة والصفرة إلى الزرقة، وهذه الألوان الثلاثة هي الألوان الرئيسية عند العرب.
وتابع ؛ المصاب الذي لونه أحمر أو أصفر يمكن أن ينجو ولكن إذا وصل لونه إلى الأزرق يعتبر في عداد الموتى.
موسم الحمير
وذكر أن العامة استخدموا لغة الألوان في حساب مواسمهم، فعندهم "موسم الحمير وموسم أصفري وموسم الأزيري".
وتابع: كما أن العرب القدماء استخدموها في حساب أيامهم فعندهم أيام البيض في منتصف الشهر، وكذلك الليالي السود في آخر الشهر.
أيام البيض
وتابع: كما أن العرب القدماء استخدموها في حساب أيامهم فعندهم أيام البيض في منتصف الشهر، وكذلك الليالي السود في آخر الشهر.