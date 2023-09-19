الثلاثاء، 04 ربيع الأول 1445 ، 19 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

آخر الأخبار

لطلاب الجامعات.. 5 نصائح أساسية لتهيئة نفسك لسوق العمل؟ ا

المملكة تشارك في مؤتمر عالمي عن مكافحة الفساد في فيينا ا

في هذه الدولة.. مكافأة للأزواج إذا كان عمر العروس أقل من 25 عامًا ا

"الزعاق": العرب أول من استخدموا لغة الألوان

IMG-20230919-WA0000
الزعاق
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook
قال خبير الأرصاد الجوية والمتخصص في الطقس ،الدكتور خالد الزعاق، إن لغات الشعوب متعددة ومن هذه اللغات لغة الألوان، موضحا أنها لغه تجسيد وتشخيص تثبت في الأذهان.اضافة اعلان

لفة الألوان 


وأشار الزعاق - خلال فقرته المذاعة على قناة العربية، إلى أن أول من استخدم لغة الألوان في حديثهم هم العرب، فاستخدموها في تحياتهم وفي مواسمهم وكذلك في جماليتهم.

الأمراض المتفشية 



وأضاف: "في زمن الأمراض المتفشية يمر الإنسان المصاب بثلاثه ألوان من الحمرة والصفرة إلى الزرقة، وهذه الألوان الثلاثة هي الألوان الرئيسية عند العرب.

وتابع ؛ المصاب الذي لونه أحمر أو أصفر يمكن أن ينجو ولكن إذا وصل لونه إلى الأزرق يعتبر في عداد الموتى.

موسم الحمير 


وذكر أن العامة استخدموا لغة الألوان في حساب مواسمهم، فعندهم "موسم الحمير وموسم أصفري وموسم الأزيري".

أيام البيض



وتابع: كما أن العرب القدماء استخدموها في حساب أيامهم فعندهم أيام البيض في منتصف الشهر، وكذلك الليالي السود في آخر الشهر.

اقرأ أيضا

مواقيت الصلاة
12:07 ص الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023

الثلاثاء 4 ربيع الأول.. 15 ساعة تفصل بين صلاتي الفجر والعشاء بحائل

المركز الوطني للرقابة والالتزام البيئي
10:34 م الإثنين، 18 سبتمبر 2023

المركز الوطني للرقابة والالتزام البيئي يعلن عن وظائف بعدة تخصصات

الضحية
10:30 م الإثنين، 18 سبتمبر 2023

"طعنات في الظهر على سريره".. تفاصيل جديدة في واقعة مقتل دبلوماسي عماني بمصر

أبشر
9:49 م الإثنين، 18 سبتمبر 2023

أبشر ينفذ قرابة 3 ملايين عملية إلكترونية في الشهر الماضي

اقرأ أيضا

"ابقوا في أماكن آمنة".. تحذير عاجل من الدفاع المدني

أهم 10.. انخفاض في أسعار الأرز وتحذير عاجل لجميع محافظات مكة

ضبط بدل ورتب عسكرية في محلات تجارية مخالفة بالرياض

أمانة الرياض: ارتفاع عدد الرخص الصادرة في النصف الأول من عام 2023

شاهد.. أمطار غزيرة على شفا الطائف وتوقعات بحالة مطرية على معظم المناطق

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

الطقس 1:29 ص الجمعة، 15 سبتمبر 2023

الزعاق يتوقع حالة الطقس في ربيع الأول لهذا العام.. أجواء معتدلة

اقرأ أيضا

جراحة
6:27 م الإثنين، 18 سبتمبر 2023

تفاصيل إنقاذ حياة مريضة من نزيف حاد في الباحة

أمانة العاصمة المقدسة - امطار مكة - الامطار
5:58 م الإثنين، 18 سبتمبر 2023

تحذير عاجل لجميع محافظات مكة: أمطار وعواصف من الغد حتى السبت المقبل

Screenshot_2023-09-18-17-20-06-45_439a3fec0400f8974d35eed09a31f914
5:22 م الإثنين، 18 سبتمبر 2023

سجين يعبر عن ندمه بسبب المخدرات: "ضاع عمري وما تزوجت"

النقل الثقيل
4:52 م الإثنين، 18 سبتمبر 2023

تحذير مهم من المرور حول صلاحية رخصة النقل الخفيف

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

Screenshot_2023-09-19-01-03-12-03_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12
1:10 ص الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023

صاحبه يكفل أيتام .. ما هي قصة منزل درنة الصامد أمام إعصار دانيال؟

مواقيت الصلاة
12:07 ص الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023

الثلاثاء 4 ربيع الأول.. 15 ساعة تفصل بين صلاتي الفجر والعشاء بحائل

سيول
11:31 م الإثنين، 18 سبتمبر 2023

بعد درنة.. سيول جارفة تضرب دولة خليجية والسيارات تسبح في الشوارع

الدفاع المدني
9:48 م الإثنين، 18 سبتمبر 2023

"ابقوا في أماكن آمنة".. تحذير عاجل من الدفاع المدني

أهم 10
8:49 م الإثنين، 18 سبتمبر 2023

أهم 10.. انخفاض في أسعار الأرز وتحذير عاجل لجميع محافظات مكة

شرطة
6:16 م الإثنين، 18 سبتمبر 2023

تكثيف أمني بالقاهرة للكشف عن قاتل دبلوماسي خليجي