"الزعاق": الأسبوع الجاري أطول ليال وأقصر نهار في العالم

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قال الدكتور خالد بن صالح الزعاق، خبير الأرصاد الجوية، إن هذه الأيام تشهد انقلاب حركة الشمس من الجنوب للشمال، وسنعيش خلال الأسبوع الجاري أطول ليال وأقصر نهار في العام على الإطلاق، وسيفتح علينا باب من الشتاء فاشبعوا نوماً في هذا الأسبوع. اضافة اعلان





ذا طلعت الشولة طال الليل طولة





يقارن القمر الثريا وهي مرحلة بداية البرد الفعلي والعامة يقولون :

(قران حادي برد بادي)

ويتزامن ذلك مع أطول ليالي السنة

pic.twitter.com/C6xYR741f0 الليلة :يقارن القمر الثريا وهي مرحلة بداية البرد الفعلي والعامة يقولون :(قران حادي برد بادي)ويتزامن ذلك مع أطول ليالي السنة December 24, 2023

وأضاف الزعاق: "يتزامن ذلك مع النجم الثالث من نجوم المربعانية المسمّى "الشولة"، وكما يقول العرب: "إذا طلعت الشولة طال الليل طولة واشتد على العائل العولة".وأشار إلى أنه في نهاية هذا الأسبوع يبدأ النهار يأخذ حصته من الليل، ويستمر في ذلك 3 أشهر، وحينذاك يتساوى طول الليل والنهار في شهر مارس.وأكّد أن طول ساعات الليل على بلدان الخليج في هذه الأيام يتجاوز 13 ساعة تقريباً والشمس غائبة عن القطب الشمالي لثلاثة أشهر.في وقت سابق، كشف " الزعاق" عن أول علامات السيل، وذلك في مقطع فيديو عبر حسابه على منصة إكس.وظهر "الزعاق" وهو يقبل زبد السيل، مشيرا إلى أنه علامة خير، قائلا: " لو شفت هالكيكة "زبد السيل"، أعرف أن السنة سنة خير".وأشار إلى أن زبد السيل هو أول علامات السيل، وليس الأمطار.