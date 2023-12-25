الإثنين، 12 جمادى الثانية 1445 ، 25 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

فيديو

"الزعاق": الأسبوع الجاري أطول ليال وأقصر نهار في العالم

الزعاق
الزعاق
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
قال  الدكتور خالد بن صالح الزعاق، خبير الأرصاد الجوية، إن هذه الأيام تشهد انقلاب حركة الشمس من الجنوب للشمال، وسنعيش خلال الأسبوع الجاري أطول ليال وأقصر نهار في العام على الإطلاق، وسيفتح علينا باب من الشتاء فاشبعوا نوماً في هذا الأسبوع.اضافة اعلان

ذا طلعت الشولة طال الليل طولة

وأضاف الزعاق: "يتزامن ذلك مع النجم الثالث من نجوم المربعانية المسمّى "الشولة"، وكما يقول العرب: "إذا طلعت الشولة طال الليل طولة واشتد على العائل العولة".

وأشار إلى أنه في نهاية هذا الأسبوع يبدأ النهار يأخذ حصته من الليل، ويستمر في ذلك 3 أشهر، وحينذاك يتساوى طول الليل والنهار في شهر مارس.

وأكّد أن طول ساعات الليل على بلدان الخليج في هذه الأيام يتجاوز 13 ساعة تقريباً والشمس غائبة عن القطب الشمالي لثلاثة أشهر.

 في وقت سابق، كشف " الزعاق" عن أول علامات السيل، وذلك في مقطع فيديو عبر حسابه على منصة إكس.

وظهر "الزعاق" وهو يقبل زبد السيل، مشيرا إلى أنه علامة خير، قائلا: " لو شفت هالكيكة "زبد السيل"، أعرف أن السنة سنة خير".

وأشار إلى أن زبد السيل هو أول علامات السيل، وليس الأمطار.


اقرأ أيضا

المملكة ترحب ببيان المبعوث الأممي إلى اليمن بشأن التوصل إلى خارطة طريق لدعم مسار السلام

عاجل.. أهم 10.. تنفيذ حكم الشرع في امرأة ارتكبت جُرمًا شنيعًا ورجل أنهى حياة زوجته وتحذير الأرصاد

حتى الـ 7 من مساء الغد.. تنبيه من الأرصاد على منطقة الرياض

عاجل.. الإطاحة بـ 6 لصوص في الرياض.. سرقوا مركبات واستخدموها في عمليات سطو

في ثلاث مدن .. ضربات نوعية تطيح بمروجي المخدرات والسموم

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

ضباب 7:24 ص الخميس، 07 ديسمبر 2023

"الأرصاد" يتوقع سماءً غائمة وضبابًا على مكة وتبوك وهذه المناطق

أمطار على المدينة 7:26 ص الأربعاء، 06 ديسمبر 2023

عاجل.. تحذير من أمطار رعدية ورياح متربة على مكة والمدينة و5 مناطق

أمطار المملكة 5:21 ص الأربعاء، 06 ديسمبر 2023

إنذار برتقالي.. تحذير عاجل من أمطار على منطقة تبوك

أمطار مكة 7:11 ص الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023

عاجل.. أمطار رعدية ورياح متربة على مكة والمدينة وهذه المناطق

اقرأ أيضا

WhatsApp Image 2023-12-24 at 8.41.35 PM
9:45 م الأحد، 24 ديسمبر 2023

إنجاز جديد للمملكة .. المركز الثاني على دول مجموعة العشرين في مؤشر تنمية الاتصالات والتقنية

منصة احكام
9:40 م الأحد، 24 ديسمبر 2023

إحكام توضح إمكانية استعادة المقابل المالي حال رفض طلبات التملك

المياه الوطنية
8:51 م الأحد، 24 ديسمبر 2023

المياه الوطنية: 7 خطوات لتقديم شكوى في حالة انقطاع الخدمة

وزارة التجارة
8:28 م الأحد، 24 ديسمبر 2023

"موعد بدء السريان".. "التجارة" تكشف معلومات بشأن ضمان المنتج

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

حساب المواطن
2:06 ص الإثنين، 25 ديسمبر 2023

عاجل.. تنبيه مهم من الصندوق العقاري بشأن تمديد الدفعات للمواطنين

صلاة الفجر في المسجد الحرام
1:01 ص الإثنين، 25 ديسمبر 2023

الإثنين 12 جمادى الآخرة.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

منصة مدرستي
1:00 ص الإثنين، 25 ديسمبر 2023

عاجل.. منصة مدرستي: طريقة دخول الطالب الحصص المدرسية 1445

أمانة جدة
12:00 ص الإثنين، 25 ديسمبر 2023

عاجل.. هروب 6 من العمالة ومصادرة الكميات في حملة مفاجئة على مستودع بجدة

حساب المواطن
11:02 م الأحد، 24 ديسمبر 2023

تنويه مهم من حساب المواطن بشأن جميع المكافآت الجامعية وتأثيرها على الدعم الشهري

أهم 10
11:00 م الأحد، 24 ديسمبر 2023

عاجل.. أهم 10.. تنفيذ حكم الشرع في امرأة ارتكبت جُرمًا شنيعًا ورجل أنهى حياة زوجته وتحذير الأرصاد