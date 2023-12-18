"الزراعة": 5 تراخيص لحصد مياه الأمطار والسيول

أ أ
حددت وزارة
البيئة والمياه والزراعة 5 رخص لمنشآت حصاد مياه الأمطار والسيول، شملت إنشاء
السدود السطحية، والسدود الجوفية، وإنشاء البرك، والبحيرات الجبلية، وإنشاء خزانات تجميع مياه الأمطار والسيول.
محاذير وزارة
الزراعة للمرخص لهوألزمت الوزارة
المرخص له عدم التعدي على أراضي الغير، وعدم تلويث المصدر المائي أو حرمه أثناء
وبعد عمليات تنفيذ مشروع الحصاد، والالتزام بالمواصفات والمعايير المحددة في
الرخصة.
وتهدف الوزارة إلى حوكمة وتنظيم مصادر المياه السطحية واستخداماتها وتعظيم الاستفادة منها، وإدارة شؤونها، وكافة الحقوق المتعلقة بها دون الإخلال بالحقوق المعتبرة شرعًا.
حماية مصادر
المياه السطحية من التلوثبالإضافة إلى
حماية مصادر المياه السطحية من الاستنزاف والتلوث، وضمان استدامتها، لتوفير وتلبية
إمدادات المياه وفق خطط التنمية الشاملة ورفع مستوى كفاءة الاستفادة من مصادر
المياه السطحية.
وترسيخ مبدأ التنسيق بين الجهات ذات العلاقة، ومشاركة أصحاب المصلحة من القطاع العام والخاص.
تنظيم ومراقبة
المياه الجوفية والسطحيةووقعت وزارة
البيئة والمياه والزراعة عقدًا مع إحدى الشركات الرائدة لإنشاء وحدة لتنظيم
ومراقبة مصادر المياه الجوفية والسطحية واستخداماتها.
وبهدف أتمتة الأعمال وتسريع الوصول للبيانات وربط جميع الأنظمة الحالية والمستقبلية المعنية بتنظيم مصادر المياه الجوفية والسطحية سواء داخل الوزارة أو خارجها.
توفير مؤشرات
أداء لحوكمة نظام المياهوأوضحت الوزارة
أن وحدة التنظيم والمراقبة ستوفر مؤشرات أداء لحوكمة نظام المياه ومدى الامتثال
له، ومؤشرات أداء لكود مصادر المياه، ما يساعد في تنظيم الأعمال ورقمنتها.
وتساند مؤشرات الأداء بشكل كبير في صنع القرارات المفصلية ورسم إستراتيجيات المحافظة على مصادر المياه الجوفية والسطحية واستدامتها لجميع الأنشطة.
اخترنا لك هذه الموضوعات المهمة
1️⃣ مشهد يفوق الوصف.. قط يصطاد عصفورا وهو يطير في الهواء
2️⃣ قرار مفاجئ من السويد بشأن العراقي حارق المصحف
3️⃣ المغادرة بأسرع وقت.. تنبيه عاجل من سفارة المملكة في واشنطن للمواطنين
4️⃣ خبير مناخي يتوقع حالة ممطرة غزيرة خلال 48 ساعة على هذه المناطق
5️⃣ الداخلية: التشهير بـ 13 شخصًا ضُبطوا متلبسين بجريمة مخلة بالشرف في رمضان
6️⃣ إنذار أحمر حتى 9 مساءً.. تحذير عاجل لـ "الأرصاد" من أمطار غزيرة على هذه المناطق
7️⃣ باعوا شرفهم.. بيان من الداخلية يكشف تفاصيل ضبط 10 متلبسين بجريمة كبيرة
8️⃣ عاجل.. الداخلية تطيح بـ" 14 خائنًا للوطن" في أسبوع وتعلن التفاصيل
9️⃣ باعوا شرفهم وخانوا المملكة.. بيان عاجل من الداخلية بعد ضبط 19 شخصًا
🔟 بدون ماء أو طعام.. مجموعة من الإبل عالقة بين الصخور منذ أكثر من شهر (فيديو)