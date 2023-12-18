"الزراعة": 5 تراخيص لحصد مياه الأمطار والسيول

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حددت وزارة البيئة والمياه والزراعة 5 رخص لمنشآت حصاد مياه الأمطار والسيول، شملت إنشاء السدود السطحية، والسدود الجوفية، وإنشاء البرك، والبحيرات الجبلية، وإنشاء خزانات تجميع مياه الأمطار والسيول. اضافة اعلان





محاذير وزارة الزراعة للمرخص له



حماية مصادر المياه السطحية من التلوث



تنظيم ومراقبة المياه الجوفية والسطحية



توفير مؤشرات أداء لحوكمة نظام المياه



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وألزمت الوزارة المرخص له عدم التعدي على أراضي الغير، وعدم تلويث المصدر المائي أو حرمه أثناء وبعد عمليات تنفيذ مشروع الحصاد، والالتزام بالمواصفات والمعايير المحددة في الرخصة.وتهدف الوزارة إلى حوكمة وتنظيم مصادر المياه السطحية واستخداماتها وتعظيم الاستفادة منها، وإدارة شؤونها، وكافة الحقوق المتعلقة بها دون الإخلال بالحقوق المعتبرة شرعًا.بالإضافة إلى حماية مصادر المياه السطحية من الاستنزاف والتلوث، وضمان استدامتها، لتوفير وتلبية إمدادات المياه وفق خطط التنمية الشاملة ورفع مستوى كفاءة الاستفادة من مصادر المياه السطحية.وترسيخ مبدأ التنسيق بين الجهات ذات العلاقة، ومشاركة أصحاب المصلحة من القطاع العام والخاص.ووقعت وزارة البيئة والمياه والزراعة عقدًا مع إحدى الشركات الرائدة لإنشاء وحدة لتنظيم ومراقبة مصادر المياه الجوفية والسطحية واستخداماتها.وبهدف أتمتة الأعمال وتسريع الوصول للبيانات وربط جميع الأنظمة الحالية والمستقبلية المعنية بتنظيم مصادر المياه الجوفية والسطحية سواء داخل الوزارة أو خارجها.وأوضحت الوزارة أن وحدة التنظيم والمراقبة ستوفر مؤشرات أداء لحوكمة نظام المياه ومدى الامتثال له، ومؤشرات أداء لكود مصادر المياه، ما يساعد في تنظيم الأعمال ورقمنتها.وتساند مؤشرات الأداء بشكل كبير في صنع القرارات المفصلية ورسم إستراتيجيات المحافظة على مصادر المياه الجوفية والسطحية واستدامتها لجميع الأنشطة.