الإثنين، 05 جمادى الثانية 1445 ، 18 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

"الزراعة": 5 تراخيص لحصد مياه الأمطار والسيول

وزارة البيئة
وزارة البيئة والمياه والزراعة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

حددت وزارة البيئة والمياه والزراعة 5 رخص لمنشآت حصاد مياه الأمطار والسيول، شملت إنشاء السدود السطحية، والسدود الجوفية، وإنشاء البرك، والبحيرات الجبلية، وإنشاء خزانات تجميع مياه الأمطار والسيول.اضافة اعلان

محاذير وزارة الزراعة للمرخص له

وألزمت الوزارة المرخص له عدم التعدي على أراضي الغير، وعدم تلويث المصدر المائي أو حرمه أثناء وبعد عمليات تنفيذ مشروع الحصاد، والالتزام بالمواصفات والمعايير المحددة في الرخصة.
وتهدف الوزارة إلى حوكمة وتنظيم مصادر المياه السطحية واستخداماتها وتعظيم الاستفادة منها، وإدارة شؤونها، وكافة الحقوق المتعلقة بها دون الإخلال بالحقوق المعتبرة شرعًا.

حماية مصادر المياه السطحية من التلوث

بالإضافة إلى حماية مصادر المياه السطحية من الاستنزاف والتلوث، وضمان استدامتها، لتوفير وتلبية إمدادات المياه وفق خطط التنمية الشاملة ورفع مستوى كفاءة الاستفادة من مصادر المياه السطحية.
وترسيخ مبدأ التنسيق بين الجهات ذات العلاقة، ومشاركة أصحاب المصلحة من القطاع العام والخاص.

تنظيم ومراقبة المياه الجوفية والسطحية

ووقعت وزارة البيئة والمياه والزراعة عقدًا مع إحدى الشركات الرائدة لإنشاء وحدة لتنظيم ومراقبة مصادر المياه الجوفية والسطحية واستخداماتها.
وبهدف أتمتة الأعمال وتسريع الوصول للبيانات وربط جميع الأنظمة الحالية والمستقبلية المعنية بتنظيم مصادر المياه الجوفية والسطحية سواء داخل الوزارة أو خارجها.

توفير مؤشرات أداء لحوكمة نظام المياه

وأوضحت الوزارة أن وحدة التنظيم والمراقبة ستوفر مؤشرات أداء لحوكمة نظام المياه ومدى الامتثال له، ومؤشرات أداء لكود مصادر المياه، ما يساعد في تنظيم الأعمال ورقمنتها.
وتساند مؤشرات الأداء بشكل كبير في صنع القرارات المفصلية ورسم إستراتيجيات المحافظة على مصادر المياه الجوفية والسطحية واستدامتها لجميع الأنشطة.

اخترنا لك هذه الموضوعات المهمة


1️⃣  مشهد يفوق الوصف.. قط يصطاد عصفورا وهو يطير في الهواء
2️⃣ قرار مفاجئ من السويد بشأن العراقي حارق المصحف
3️⃣ المغادرة بأسرع وقت.. تنبيه عاجل من سفارة المملكة في واشنطن للمواطنين
4️⃣ خبير مناخي يتوقع حالة ممطرة غزيرة خلال 48 ساعة على هذه المناطق
5️⃣ الداخلية: التشهير بـ 13 شخصًا ضُبطوا متلبسين بجريمة مخلة بالشرف في رمضان
6️⃣ إنذار أحمر حتى 9 مساءً.. تحذير عاجل لـ "الأرصاد" من أمطار غزيرة على هذه المناطق
7️⃣ باعوا شرفهم.. بيان من الداخلية يكشف تفاصيل ضبط 10 متلبسين بجريمة كبيرة
8️⃣ عاجل.. الداخلية تطيح بـ" 14 خائنًا للوطن" في أسبوع وتعلن التفاصيل
9️⃣ باعوا شرفهم وخانوا المملكة.. بيان عاجل من الداخلية بعد ضبط 19 شخصًا
🔟 بدون ماء أو طعام.. مجموعة من الإبل عالقة بين الصخور منذ أكثر من شهر (فيديو)

اقرأ أيضا

البحرية البريطانية: حادث قرب باب المندب جنوب ميناء المخا اليمني

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. شروط الزواج في نظام المعاملات المدنية وحصول المطلقة على حساب المواطن

الصغرى 2 والعظمى 34.. انخفاض تدريجي لدرجات الحرارة بمعظم المناطق

منها مكة.. "الأرصاد" يُحذر من رياح شديدة وتدني للرؤية بهذه المناطق لـ 4 مساءً

عاجل.. طريقة ورابط معرفة نتائج اختبار الرخصة المهنية التعليمية 2023

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

WhatsApp Image 2023-11-30 at 11.46.22 PM 12:53 ص الجمعة، 01 ديسمبر 2023

بإنتاج 8 أطنان و5000 خلية .. انطلاق مهرجان العسل بالقطيف

اقرأ أيضا

الفوزان
8:06 ص الإثنين، 18 ديسمبر 2023

نصيحة من "الفوزان" للذين يأكلون لحوم الناس ويفسدون بين الأحبة

GBmeEGaXUAAhbyA
7:28 ص الإثنين، 18 ديسمبر 2023

بهذا التوقيت.. خبير طقس يُحذر من برودة الأجواء مع حالة جوية ممطرة

طقس مستقر في معظم مناطق المملكة
7:17 ص الإثنين، 18 ديسمبر 2023

عاجل.. طقس مستقر على معظم مناطق المملكة وضباب بالشرقية

أمطار المملكة
6:38 ص الإثنين، 18 ديسمبر 2023

تحذير عاجل.. أمطار على مكة وعسير وضباب بالرياض

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

المخالفات المرورية
1:02 م الإثنين، 18 ديسمبر 2023

عاجل.. طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية الجديدة من خلال منصة أبشر

ارامكو روان
12:08 م الإثنين، 18 ديسمبر 2023

عاجل.. بشرى لهؤلاء.. الإعلان عن 605 وظائف في أرامكو للعمل بعدة مجالات

الدفع الآجل3
11:24 ص الإثنين، 18 ديسمبر 2023

عاجل.. كل شيء عن شركات الدفع الآجل.. وفتوى الخثلان تكشف سرها

حساب المواطن
10:04 ص الإثنين، 18 ديسمبر 2023

عاجل.. شرط صرف حساب المواطن لمن عليه إيقاف خدمات ومصير الدفعات المعلقة

أهم 10
10:23 ص الإثنين، 18 ديسمبر 2023

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. شروط الزواج في نظام المعاملات المدنية وحصول المطلقة على حساب المواطن

اللغة العربية4
10:03 ص الإثنين، 18 ديسمبر 2023

الأمم المتحدة تحتفل باللغة العربية: ركن من أركان التنوع الثقافي للبشرية