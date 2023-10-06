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صحيفة تواصل الالكترونية

"الرجل رجل والمرأة امرأة' .. رئيس وزراء بريطانيا يهاجم المتحولين جنسيا

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سوناك
أ أ
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تسببت تصريحات رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك التي انتقد فيها المتحولين جنسياً وأنصارهم في الكثير من الجدل، وواجه على إثرها انتقادات الداعمين لتلك التوجهات.اضافة اعلان

التعرض للتخويف 



وقال رئيس الوزراء البريطاني في كلمة إنه لا ينبغي أيضاً أن يكون الأمر مثيراً للجدل.. ولا ينبغي لنا أن نتعرض للتخويف للاعتقاد بأن الناس يمكن أن يكونوا من أي جنس يريدونه.. لا يمكنهم.. الرجل رجل والمرأة امرأة.

وشدد سوناك على ضرورة أن يعرف الآباء ما يتم تدريسه لأطفالهم في المدرسة حول العلاقات، مضيفاً: هذا هو المنطق السليم.

من هو ريشي سوناك 



وريشي سوناك من‏ مواليد 12 مايو 1980م في ساوثهامبتون وهو سياسي بريطاني من أصول هندية يتزعم حزب المحافظين منذ 24 أكتوبر 2022 ويشغل منصب رئيس وزراء المملكة المتحدة منذ 25 أكتوبر 2022.

شغل قبل ذلك منصب وزير الخزانة من 13 فبراير 2020 إلى 5 يوليو 2022 والأمين العام للخزانة من 24 يوليو 2019 إلى 13 فبراير 2020. 

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