الربيعة: أكثر من 35 شركة ستقدم خدماتها في حج هذا العام

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قال وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة إنه بالشراكة مع وزارة الداخلية تم تدشين مشروع " طريق مكة" المعني بتسهيل إتمام إجراءات الجوازات والأمتعة من بلد القدوم. اضافة اعلان





المستفيدون من مشروع "طريق مكة" 617 ألفا:



فتح التنافسية بين الشركات لخدمة الحجاج:



وأوضح "الربيعة"،في كلمته بمؤتمر ومعرض خدمات الحج، أن عدد المستفيدين من هذه الخدمة وصل إلى 617 ألف مستفيد، مضيفا: "عملنا على خدمة الحجاج من الدول التي لا توفر بعثات حج من خلال منصة الحج والربط المباشر.. وفي عامنا الحالي خدمنا 126 دولة بدون وسطاء وبتكلفة أقل".وتابع: "فتحنا التنافسية لخدمة الحجاج من جميع أنحاء العالم من خلال 20 شركة مختلفة ساهمت في تخفيض التكلفة وزيادة الجودة وهذا العام سوف تزداد عدد الشركات التي تقدم خدمات الحج إلى 35 شركة هذا العام".واستكمل الوزير: "أعطينا الأولوية في اختيار المواقع للدول التي تتم تعاقداتها أولا.. ولأول مرة أنهت الكثير من الدول تعاقداتها مبكرا قبل الحج بعدة شهور".