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"الراحمون يرحمهم الرحمن".. تخصيص أماكن لإطعام وسقي القطط الضالة بحائل

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أمانة حائل
أ أ

كشفت أمانة حائل عن تخصيص أماكن لإطعام وسقي قطط الشارع في المنطقة، في مبادرة جديدة حظيت بإعجاب نشطاء منصات التواصل الاجتماعي.

أنابيب للطعام

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وأظهر مقطع فيديو توفير الأمانة أنابيب للطعام ولمياه الشرب تثبت على الجدران ومنقوش عليها رسومات لأقدام القطط.

وتفاعل المواطنون مع هذه المبادرة وناشدوا أن يتم تطبيقها في جميع مناطق المملكة.


في وقت سابق، أشادت رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، بمقطع فيديو يوثق عمل إنساني وبطولي، كما وصفوه، لشاب يحاول إنقاذ كلبًا من سيل جارف، وسط استغاثته لنجدته من الغرق.

احتفى رواد التواصل الاجتماعي بالشاب الذي ظهر في الفيديو وهو يغامر بنفسه أثناء جريان السيول لإنقاذ كلب علق في سيل ينهمر بعد هطول الأمطار.


الفيديو لاقى استحسان وإعجاب الكثيرين، بتصرف الشاب، واعتبروه دليلًا على الإنسانية والمروءة والرحمة، واقترح مغردون على جمعيات الرفق بالحيوان في المملكة  تكريم الشاب؛ تعزيزًا لمبدأ الرفق بالحيوان.

الإسلام أمرنا بالرفق بالحيوان
وفي السياق ذاته، ووفقا لمداخلته مع العربية نت، بعد انتشار الفيديو والإشادة به على مواقع التواصل بالمملكة، أشاد الباحث والمستشار الشرعي، زياد بن منصور القرشي، بالموقف الرائع والعمل الإنساني العظيم، الذي قام به الشاب بإنقاذ الحيوان الذي كاد السيل أن يقتله.

وأضاف : «الإسلام أمر بالرفق بالحيوان وجعل من صفات البشر الرحمة بجميع المخلوقات، وجاء في الحديث النبوي الشريف قوله صلى الله عليه وسلم: (الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء)».

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