الرائي متعب البرغش: 70% نسبة توقع رؤية هلال رمضان (فيديو)

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أعلن الرائي، متعب البرغش، أن نسبة توقعات رؤية هلال رمضان في سماء المملكة تصل إلى 70 بالمئة.

وأضاف في تصريحات إلى فضائية "الإخبارية": "الأجواء غائمة الآن، لكن تعتبر غيومًا أو سحبًا صيفية، ونسبة التوقعات تشير إلى 70 بالمئة بإذن الله".

وأشار إلى أنه من الساعة 5.30 مساءً سيتبين صفاء الجو أو تكون غيومًا متقطعة.



تحري رؤية هلال شهر رمضان



الظروف المناخية أثناء تحري الهلال



ودعت المحكمة العليا، إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك، مساء اليوم الأحد، وإبلاغ أقرب محكمة ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير.وقالت المحكمة إنها تأمل ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بهذا الأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة؛ لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع لعموم المسلمين.إلى ذلك، أعلن عقيل العقيل، محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد، أن الظروف المناخية اليوم مهيأة لتحري هلال شهر رمضان المبارك،وقال في مداخلة مع فضائية "الإخبارية": "الظروف ستكون جيدة في بعض المناطق بالمملكة مثل المناطق الشمالية والوسطى، ومنطقة الرياض والقصيم ستكون جيدة مع بعض العوالق الخفيفة في الهواء، ولن يكون هناك غطاء سحابي يحجب الرؤية".وأوضح أن "منطقة عسير ومنطقة جازان، والمرتفعات بمنطقة الباحة، جنوب المنطقة الشرقية قد تظهر بها بعض السحب في صحراء الربع الخالي، وكذلك الحال بالنسبة للمنطقة الحدودية ما بين سلطنة عمان والإمارات".