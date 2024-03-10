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الرائي متعب البرغش : لا يمكن الجزم برؤية هلال شهر رمضان اليوم لأن الأجواء تحكمنا

البرغش
البرغش
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قال الرائي متعب البرغش إنه لا يمكن الجزم برؤية هلال شهر رمضان اليوم لأن الأجواء تحكمنا.

رؤية هلال شهر رمضان:

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أيضا أوضح الرائي متعب البرغشأن  الأجواء إيجابية جدا الآن ونحن على استعداد لرصد هلال شهر رمضان.
بينما أضاف الرائي عبد الله الخضيري للإخبارية أن الأجواء تتغير كل 10 دقائق وعند مغيب الشمس سيتضح كل شيء.

بيان المحكمة العليا عن الدعوة لرؤية هلال رمضان:


ويوم الجمعة الماضي دعت المحكمة العليا عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحرِّي رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء اليوم الأحد 29 / 8 / 1445هـ ـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق 10 / 3 / 2024م.
 وجاء ذلك في إعلان للمحكمة العليا فيما يلي نصه:
 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
 فنظراً لما تضمنه قرار المحكمة العليا رقم (179 / هـ) وتاريخ 1 / 8 / 1445هـ أن يوم الأحد 1 / 8 / 1445هـ ـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق 11 / 2 / 2024م، هو غرة شهر شعبان لعام 1445هـ؛ فإن المحكمة العليا ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء يوم الأحد 29 / 8 / 1445هـ ـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق 10 / 3 / 2024م.
 وترجو المحكمة العليا ممن يراه بالعين المجردة، أو بواسطة المناظير؛ إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز؛ لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.
 وتأمل المحكمة العليا ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بهذا الأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة؛ لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع لعموم المسلمين.

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