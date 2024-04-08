الرائي متعب البرغش: سيتبين إمكانية رؤية هلال شوال عند الساعة 6:17م (فيديو)

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أعلن الرائي متعب البرغش، أنه سيتبين إمكانية رؤية هلال شهر شوال عند أذان المغرب في الساعة 6:17م.

جاء ذلك بعد أن استعرض في تصريح إلى فضائية "الإخبارية"، العوامل المؤثرة على إمكانية رؤية الهلال، متمثلة في الحالة الجوية، من رياح وغيوم وأتربة.



أجواء ما قبل تحري رؤية هلال شهر شوال



ورصد مقطع فيديو، أجواء ما قبل تحري رؤية هلال شهر شوال 1445هـ من مرصد تمير، وأظهر الغيوم والرياح القوية في أجواء المنطقة، قبل عملية الترائي من جانب المختصين.وقال الرائي البرغش من مرصد تمير، إن الأجواء اليوم الاثنين قد تؤثر على ترائي هلال شهر شوال 1445هـ.وأضاف: "نحن في مرصد الأهلة في مدينة تمير على أهبة الاستعداد لترائي هلال شهر 1445هـ. الأجواء اليوم من العوامل المؤثرة على الترائي، حيث إن الأجواء غائمة نسبيًا وشبه ممطرة".وأوضح أن عملية رصد هلال شهر شوال ستبدأ في تمام الساعة السادسة و14 دقيقة مساءً.وكانت المحكمة العليا قد دعت في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر شوال مساء اليوم الاثنين التاسع والعشرين من شهر رمضان لهذا العام 1445هـ ــ حسب تقويم أم القرى ــ الموافق 8 / 4 / 2024م.