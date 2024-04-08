الإثنين، 29 رمضان 1445 ، 08 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

الرائي متعب البرغش: الأجواء في "تمير" متغيرة قبل رصد هلال شوال (فيديو)

البرغش
متعب البرغش
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

قال الرائي متعب البرغش، إن الأجواء في مرصد تمير متغير، وذلك قبيل رصد هلال شهر شوال 1445هـ.
وأضاف لفضائية "الإخبارية": "الرياح جنوبية شرقية، وتبلغ سرعتها وفقًا للمركز الوطني للأرصاد 32 كلم في الساعة". اضافة اعلان
وأشار إلى تكون السحب في المناطق على فترات متقاربة، آملاً أن تكون الأجواء مناسبة وقت الغروب للترائي


تأثير الأجواء على ترائي هلال شهر شوال

وصرح البرغش في وقت سابق بأن الأجواء اليوم الاثنين قد تؤثر على ترائي هلال شهر شوال 1445هـ.
وأضاف: "نحن في مرصد الأهلة في مدينة تمير على أهبة الاستعداد لترائي هلال شهر 1445هـ. الأجواء اليوم من العوامل المؤثرة على الترائي، حيث إن الأجواء غائمة نسبيًا وشبه ممطرة". 
وأوضح أن عملية رصد هلال شهر شوال ستبدأ في تمام الساعة السادسة و14 دقيقة مساءً. 

تحري رؤية هلال شوال

وكانت المحكمة العليا قد دعت في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر شوال مساء اليوم الاثنين التاسع والعشرين من شهر رمضان لهذا العام 1445هـ ــ حسب تقويم أم القرى ــ الموافق 8 / 4 / 2024م.
 وترجو المحكمة العليا ممّن يراه بالعين المجرَّدة، أو بواسطة المناظير؛ إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركزٍ؛ لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.
 وتأمل المحكمةُ العليا ممّن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بهذا الأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة؛ لما فيه من التعاون على البّر والتقوى، والنفع لعموم المسلمين.

اقرأ أيضا

رئيس جمعية آفاق لعلوم الفلك: رصد هلال شوال اليوم غير ممكن

مختص بعلوم الفلك: قد يكون يوم غد المتمم لشهر رمضان لهذا السبب

شاهد.. التجهيزات الأخيرة قبيل ترائي هلال شهر شوال في مرصد تمير

شاهد.. قوة سيل شعيب الثرماني مع شلالات الأمطار في حريملاء بالرياض

قرار عاجل من وزير الشؤون الإسلامية بشأن صلاة عيد الفطر

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

مرصد تمير 11 5:45 م الإثنين، 08 أبريل 2024

شاهد.. التجهيزات الأخيرة قبيل ترائي هلال شهر شوال في مرصد تمير

هلال رمضان 5:16 م الإثنين، 08 أبريل 2024

الرائي متعب البرغش: سيتبين إمكانية رؤية هلال شوال عند الساعة 6:17م (فيديو)

4غ54ف54ف 5:03 م الإثنين، 08 أبريل 2024

الرائي الخضيري يكشف مفاجأة عن المتحدثين في الترائي بوسائل التواصل

ثف433 5:01 م الإثنين، 08 أبريل 2024

سماء غائمة ورياح قوية.. الأجواء من مرصد تمير قبل تحري رؤية هلال شوال