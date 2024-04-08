الرائي متعب البرغش: الأجواء في "تمير" متغيرة قبل رصد هلال شوال (فيديو)

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قال الرائي متعب البرغش، إن الأجواء في مرصد تمير متغير، وذلك قبيل رصد هلال شهر شوال 1445هـ.

وأضاف لفضائية "الإخبارية": "الرياح جنوبية شرقية، وتبلغ سرعتها وفقًا للمركز الوطني للأرصاد 32 كلم في الساعة".

وأشار إلى تكون السحب في المناطق على فترات متقاربة، آملاً أن تكون الأجواء مناسبة وقت الغروب للترائي



pic.twitter.com/xRv4q5j6zH فيديو | الرائي متعب البرغش: الأجواء متغيرة في تمير ونأمل أن تكون مناسبة وقت الغروب للترائي #الإخبارية April 8, 2024

تأثير الأجواء على ترائي هلال شهر شوال



تحري رؤية هلال شوال



وصرح البرغش في وقت سابق بأن الأجواء اليوم الاثنين قد تؤثر على ترائي هلال شهر شوال 1445هـ.وأضاف: "نحن في مرصد الأهلة في مدينة تمير على أهبة الاستعداد لترائي هلال شهر 1445هـ. الأجواء اليوم من العوامل المؤثرة على الترائي، حيث إن الأجواء غائمة نسبيًا وشبه ممطرة".وأوضح أن عملية رصد هلال شهر شوال ستبدأ في تمام الساعة السادسة و14 دقيقة مساءً.وكانت المحكمة العليا قد دعت في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر شوال مساء اليوم الاثنين التاسع والعشرين من شهر رمضان لهذا العام 1445هـ ــ حسب تقويم أم القرى ــ الموافق 8 / 4 / 2024م.وترجو المحكمة العليا ممّن يراه بالعين المجرَّدة، أو بواسطة المناظير؛ إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركزٍ؛ لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.وتأمل المحكمةُ العليا ممّن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بهذا الأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة؛ لما فيه من التعاون على البّر والتقوى، والنفع لعموم المسلمين.