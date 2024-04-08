الرائي عبد الله الخضيري: صعوبة رؤية هلال شوال بسبب الغيوم (فيديو)

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أعلن الرائي عبد الله الخضيري، أنه يتعذر رؤية هلال شهر شوال بسبب الأجواء الغائمة والأمطار التي يشهدها مرصد جامعة المجمعة.

وأوضح لفضائية "الإخبارية"، أن رؤية هلال شهر رمضان كانت مختلفة عن الأجواء الراهنة، حيث كانت الأجواء صحوة رغم الغيوم التي انقشعت في الساعة 5:40 مساءً.





رؤية هلال شهر شوال في مرصد الحريق غير ممكنة



تحري رؤية هلال شهر شوال



وأعلن الرائي عبدالله الكثيري، أن رؤية هلال شهر شوال في مرصد الحريق غير ممكنة، بسبب الأجواء الغائمة.وقال الكثيري لفضائية "الإخبارية"، إن المترائين استجابوا لدعوة المحكمة العليا لتحري رؤية هلال شهر شوال، مشيرًا إلى "الغيم الواسع والكثيف" يحول دون رؤيته.وأوضح أن الترائي هو إحياء لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، واستجابة لأوامره بشأن تحري الهلال.وكانت المحكمة العليا قد دعت أمس الأحد عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر شوال في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين التاسع والعشرين من شهر رمضان لهذا العام 1445هـ ــ حسب تقويم أم القرى ــ الموافق 8 / 4 / 2024م.وقالت المحكمة إنها ترجو ممّن يراه بالعين المجرَّدة، أو بواسطة المناظير؛ إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركزٍ؛ لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.وتأمل المحكمةُ ممّن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بهذا الأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة؛ لما فيه من التعاون على البّر والتقوى، والنفع لعموم المسلمين.