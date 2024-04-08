الرائي عبدالله الكثيري: رؤية هلال شوال في "الحريق" غير ممكنة (فيديو)

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أعلن الرائي عبدالله الكثيري، أن رؤية هلال شهر شوال في مرصد الحريق غير ممكنة، بسبب الأجواء الغائمة.

وقال الكثيري لفضائية "الإخبارية"، إن المترائين استجابوا لدعوة المحكمة العليا لتحري رؤية هلال شهر شوال، مشيرًا إلى "الغيم الواسع والكثيف"، مما يحول دون رؤيته.

وأوضح أن الترائي هو إحياءً لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، واستجابة لأوامره بشأن تحري الهلال.



تحري رؤية هلال شهر شوال



وكانت المحكمة العليا قد دعت أمس الأحد عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر شوال مساء اليوم الإثنين التاسع والعشرين من شهر رمضان لهذا العام 1445هـ ــ حسب تقويم أم القرى ــ الموافق 8 / 4 / 2024م.وقالت المحكمة إنها ترجو ممّن يراه بالعين المجرَّدة، أو بواسطة المناظير؛ إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركزٍ؛ لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.وتأمل المحكمةُ ممّن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بهذا الأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة؛ لما فيه من التعاون على البّر والتقوى، والنفع لعموم المسلمين.