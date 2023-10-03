الذهب يسجل أطول سلسلة خسائر منذ 7 أشهر

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سجل الذهب، مع بداية عمليات البيع، اليوم الثلاثاء، أطول سلسلة خسائر منذ أغسطس 2022، بعد تأكيد مسؤولين في البنك المركزي الأمريكي على تثبيت سعر الفائدة. اضافة اعلان





تراجع للجلسة السابعة على التوالي





متانة الاقتصاد الأمريكي





مجلس الاحتياطي الاتحادي





سوق الذهب في المملكة





سعر الجرام عيار 21



وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 1817 دولارا للأوقية (الأونصة)، وانخفض للجلسة السابعة على التوالي مسجلا أدنى مستوياته منذ التاسع من مارس.وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7 بالمئة إلى 1833.40 دولار.وقال كايل رودا، محلل الأسواق المالية لدى كابيتال.كوم، بكل بساطة، فوجئ الجميع بمتانة الاقتصاد الأمريكي، بما في ذلك صناع السياسات".ويقول مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي إن السياسة النقدية ينبغي أن تظل مقيدة "لبعض الوقت" لخفض التضخم إلى المعدل المستهدف البالغ اثنين بالمئة.ويترقب المتعاملون الآن تقريرا لوزارة العمل الأمريكية حول الوظائف الشاغرة والذي يصدر في وقت لاحق اليوم.ويعادل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 222 ريالاً، لأنه يباع على شكل سبائك، ولا تُفرض ضريبة القيمة المضافة عليه، فيما يباع الذهب عيار 21 و18 كذهب مشغول، وتفرض عليه ضريبة القيمة المضافة.وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 167 ريالاً للجرام، وتعد هذه الأسعار الخام للعيار، ويباع هذا العيار على شكل قطع مشغولة، وتضاف على جرام المصنعية التي تراوح بين 20 - 50 ريالاً.فيما بلغ سعر الجرام عيار 21 نحو 195 ريالاً، ويكثر الإقبال على هذا النوع من الذهب في «البناجر» و«الجنيهات» الذهبية، وتفرض عليه رسوم مصنعية أقل من المفروضة على جرام الـ 18.