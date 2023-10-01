الذهب يخسر 3 ريالات.. وعيار 21 يسجل 195ريالاً

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تقدم صحيفة “تواصل” الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الأحد 1 أكتوبر، حيث شهدت انخفاضًا ملحوظًا في الأسعارِ. اضافة اعلان





عيار 24 يسجل 222.87





عيار 21 يُسجل 195.01ريال





أسعار الذهب اليوم في المملكة





أوقية الذهب تسجل 6,931.80 ريال





أسعار الذهب أمس في المملكة





أوقية الذهب تسجل 7,037.59 ريال



وسجل عيار 24 نحو 222.87 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 204.29 ريال.وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 195.01 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 167.15 ريالاً، وسعر الذهب عيار 14 نحو 130.01 ريال.سعر جرام الذهب عيار 24 222.87سعر جرام الذهب عيار 22 204.29سعر جرام الذهب عيار 21 195.01سعر جرام الذهب عيار 18 167.15سعر جرام الذهب عيار 14 130.01وقد وبلغ سعر أوقية الذهب 6,931.80 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 222,865.99 ريال.سعر جرام الذهب عيار 24 226.27سعر جرام الذهب عيار 22 207.41سعر جرام الذهب عيار 21 197.98سعر جرام الذهب عيار 18 169.7سعر جرام الذهب عيار 14 131.99وقد وبلغ سعر أوقية الذهب 7,037.59 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 226,267.22 ريال.