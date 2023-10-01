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صحيفة تواصل الالكترونية

الذهب يخسر 3 ريالات.. وعيار 21 يسجل 195ريالاً

اسعار الذهب2
أسعار الذهب اليوم الأحد
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تقدم صحيفة “تواصل” الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الأحد 1 أكتوبر، حيث شهدت انخفاضًا ملحوظًا في الأسعارِ.اضافة اعلان


عيار 24 يسجل 222.87

 وسجل عيار 24 نحو 222.87 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 204.29 ريال.


عيار 21 يُسجل 195.01ريال

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 195.01 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 167.15 ريالاً، وسعر الذهب عيار 14 نحو 130.01 ريال.


أسعار الذهب اليوم في المملكة

سعر جرام الذهب عيار 24        222.87         
سعر جرام الذهب عيار 22        204.29         
سعر جرام الذهب عيار 21        195.01         
سعر جرام الذهب عيار 18        167.15         
سعر جرام الذهب عيار 14        130.01


أوقية الذهب تسجل 6,931.80 ريال

وقد وبلغ سعر أوقية الذهب 6,931.80 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 222,865.99 ريال.


أسعار الذهب أمس في المملكة

سعر جرام الذهب عيار 24        226.27         
سعر جرام الذهب عيار 22        207.41         
سعر جرام الذهب عيار 21          197.98         
سعر جرام الذهب عيار 18            169.7           
سعر جرام الذهب عيار 14          131.99


أوقية الذهب تسجل 7,037.59 ريال

وقد وبلغ سعر أوقية الذهب 7,037.59 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 226,267.22 ريال.

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