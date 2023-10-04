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صحيفة تواصل الالكترونية

الذهب يخسر 3 ريالات جديدة.. وعيار 21 يسجل 192 ريالاً

اسعار الذهب 4
أسعار الذهب اليوم الأربعاء
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تقدم صحيفة “تواصل” الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الأربعاء 4 من أكتوبر، حيث شهدت انخفاضًا ملحوظًا في الأسعارِ.اضافة اعلان


عيار 24 يسجل 219.87

 وسجل عيار 24 نحو 219.87 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 201.55 ريال.


عيار 21 يُسجل 192.39 ريال

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 192.39ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 164.9 ريالاً، وسعر الذهب عيار 14 نحو 128.26 ريال.


أسعار الذهب اليوم في المملكة

سعر جرام الذهب عيار 24        219.87
سعر جرام الذهب عيار 22        201.55         
سعر جرام الذهب عيار 21        192.39         
سعر جرام الذهب عيار 18        164.9
سعر جرام الذهب عيار 14        128.26


أوقية الذهب تسجل 6,838.64 ريال

وقد وبلغ سعر أوقية الذهب 6,838.64 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 219,870.70 ريال.


أسعار الذهب أمس في المملكة

سعر جرام الذهب عيار 24        222.7
سعر جرام الذهب عيار 22        204.14         
سعر جرام الذهب عيار 21        194.86         
سعر جرام الذهب عيار 18        167.03         
سعر جرام الذهب عيار 14        129.91


أوقية الذهب تسجل 6,926.69 ريال

وقد وبلغ سعر أوقية الذهب 6,926.69 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 222,701.57 ريال.

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