الذهب يخسر 3 ريالات جديدة.. وعيار 21 يسجل 192 ريالاً

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تقدم صحيفة “تواصل” الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الأربعاء 4 من أكتوبر، حيث شهدت انخفاضًا ملحوظًا في الأسعارِ. اضافة اعلان





عيار 24 يسجل 219.87





عيار 21 يُسجل 192.39 ريال





أسعار الذهب اليوم في المملكة





أوقية الذهب تسجل 6,838.64 ريال





أسعار الذهب أمس في المملكة





أوقية الذهب تسجل 6,926.69 ريال



وسجل عيار 24 نحو 219.87 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 201.55 ريال.وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 192.39ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 164.9 ريالاً، وسعر الذهب عيار 14 نحو 128.26 ريال.سعر جرام الذهب عيار 24 219.87سعر جرام الذهب عيار 22 201.55سعر جرام الذهب عيار 21 192.39سعر جرام الذهب عيار 18 164.9سعر جرام الذهب عيار 14 128.26وقد وبلغ سعر أوقية الذهب 6,838.64 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 219,870.70 ريال.سعر جرام الذهب عيار 24 222.7سعر جرام الذهب عيار 22 204.14سعر جرام الذهب عيار 21 194.86سعر جرام الذهب عيار 18 167.03سعر جرام الذهب عيار 14 129.91وقد وبلغ سعر أوقية الذهب 6,926.69 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 222,701.57 ريال.