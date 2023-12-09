الذهب يتراجع بعد مكاسب 3 أسابيع

أ أ

انحفضت أسعار العقود الآجلة للذهب عند تسوية تعاملات الجمعة، بعد بيانات أظهرت تسارع نمو الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة خلال شهر نوفمبر بالتزامن مع انخفاض معدل البطالة. اضافة اعلان





أسعار الذهب

وعند التسوية، تراجعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر فبراير بنسبة 1.55% أو 31.9 دولار عند 2014.5 دولار للأوقية، لتنهي سلسلة مكاسبها التي امتدت ثلاثة أسابيع، بعد تسجيلها خسائر بنسبة 3.6% خلال تعاملات هذا الأسبوع.بينما ارتفعت قيمة مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- بنسبة 0.45% عند 104 نقاط في الساعة 09:51 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، بعد أن لامست 104.26 نقطة.وأظهرت أداة "فيد واتش"، تحول ترجيح المستثمرين لبدء تيسير السياسة النقدية من قِبل الاحتياطي الفيدرالي في شهر مايو القادم (بنسبة 49.6%) بدلًا من التوقعات السابقة والتي أشارت لخفض الفائدة في اجتماع مارس 2024.يأتي هذا بعد أن أظهرت بيانات، إضافة الاقتصاد الأمريكي 199 ألف وظيفة في نوفمبر، أعلى من التوقعات بـ 190 ألفًا، في حين انخفض معدل البطالة إلى 3.7% في نوفمبر من 3.9%، بينما زادت الأجور بنسبة 4.0% على أساس سنوي.