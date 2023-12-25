الذكاء الاصطناعي ينير شوارع المدينة المنورة

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حققت هيئة تطوير المدينة المنورة نقلة نوعية في استخدام التقنيات في مشروعات الإنارة من خلال تركيب 82192 وحدة تحكّم بمصابيح الشوارع. اضافة اعلان





الإنارة في شوارع المدينة



أهمية الذكاء الاصطناعي



تقليل الاحتياج البشري في الصيانة وزيادة نسبة الأمان



وتعتمد على تقنية إنترنت الأشياء عبر شبكة LORAWAN المتقدمة، تغطّي ما نسبته 85% من مساحة الشوارع وميادين المشي في المدينة المنورة.ويعدّ مشروع إنارة الشوارع الذكية مشروعاً مبتكراً يهدف إلى استخدام أحدث التقنيات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والبيانات الكبيرة.ويسهم المشروع في خفض ما بين 30 إلى 45% من تكاليف الطاقة، إضافة إلى توفير ما نسبته 25% إلى 30% من تكاليف الصيانة، وتحسين 90% من سرعة اكتشاف الأعطال بمدة لا تتجاوز 45 ثانية.ويعمل المشروع على زيادة الكفاءة وتخفيض التكاليف التشغيلية وتكاليف الصيانة، عن طريق الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات وتوقعات الأعطال.وتقليل الاحتياج البشري في أعمال الصيانة واستهلاك الطاقة، وزيادة مستوى الأمان وتحسين جودة الحياة في المدينة المنورة من خلال ضمان وجود إضاءة ملائمة ومستدامة في جميع الأوقات، مما يسمح بممارسة رياضة المشي والتجوّل بشكل آمن للجميع.