الذكاء الاصطناعي ينير شوارع المدينة المنورة

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حققت هيئة تطوير المدينة المنورة نقلة نوعية في استخدام التقنيات في
مشروعات الإنارة من خلال تركيب 82192 وحدة تحكّم بمصابيح الشوارع.
الإنارة في شوارع المدينةوتعتمد على تقنية إنترنت الأشياء عبر شبكة LORAWAN المتقدمة، تغطّي ما نسبته 85% من مساحة
الشوارع وميادين المشي في المدينة المنورة.
ويعدّ مشروع إنارة الشوارع الذكية مشروعاً مبتكراً يهدف إلى استخدام أحدث التقنيات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والبيانات الكبيرة.
أهمية الذكاء الاصطناعي ويسهم المشروع في خفض ما بين 30 إلى 45% من تكاليف الطاقة، إضافة إلى توفير
ما نسبته 25% إلى 30% من تكاليف الصيانة، وتحسين 90% من سرعة اكتشاف الأعطال بمدة
لا تتجاوز 45 ثانية.
ويعمل المشروع على زيادة الكفاءة وتخفيض التكاليف التشغيلية وتكاليف الصيانة، عن طريق الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات وتوقعات الأعطال.