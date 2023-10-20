الذكاء الاصطناعي ينجح في تشخيص مرض السكري من صوت المريض

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كشفت دراسة حديثة، نشرت في Mayo Clinic، عن نجاح الذكاء الاصطناعي في تشخيص الأشخاص المصابين بمرض السكري من خلال "جمل صوتية" للشخص عبر الهاتف الذكي. اضافة اعلان

وتعد هذه الخطوة قفزة كبيرة في اكتشاف المرض، وفقًا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.





التنبؤ بدقة بمرض السكري من النوع الثاني





مجموعة من السمات الصوتية





البيانات الصحية الأساسية





تحليل 18 ألف تسجيل



مرّن باحثون كنديون الذكاء الاصطناعي على التنبؤ بدقة بمرض السكري من النوع الثاني من خلال 6 إلى 10 ثوانٍ فقط من صوت المريض.وذلك بعد استخدام 14 سمة صوتية للاختلافات بين الأفراد غير المصابين بالسكري والمصابين به من النوع الثاني.وقد ركز الذكاء الاصطناعي على مجموعة من السمات الصوتية، بما في ذلك التغييرات الطفيفة في طبقة الصوت وكثافة الصوت التي لا تستطيع أذن الأطباء سماعها.وربط تلك البيانات بالمعلومات الصحية الأساسية، بما في ذلك عمر المريض، وجنسه وطوله ووزنه.واستخدم العلماء تسجيلات ما بين 6 إلى 10 ثوانٍ من الأصوات، إلى جانب البيانات الصحية الأساسية لهم، بما في ذلك العمر والجنس والطول والوزن.بهدف إنشاء نموذج ذكاء اصطناعي يمكنه تمييز ما إذا كان الشخص مصابًا بمرض السكر من النوع الثاني أم لا، وتمتع النموذج بدقة تبلغ 89% للنساء و86% للرجال.وحلل العلماء أكثر من 18 ألف تسجيل و14 ميزة صوتية للاختلافات بين أولئك الذين يعانون من مرض السكر وأولئك الذين لا يعانون، ثم نظروا إلى عدد من السمات الصوتية، مثل التغيرات في طبقة الصوت وشدتها التي لا يمكن للأذن إدراكها.وتمكن الباحثون من اكتشاف التغيرات في الصوت المرتبطة بمرض السكر من النوع الثاني، ووجدوا أن التغيرات الصوتية تظهر بطرق مختلفة بين الرجال والنساء.