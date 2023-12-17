الديوان الملكي: ولي العهد يغادر إلى الكويت لتقديم واجب العزاء في وفاة الشيخ نواف الأحمد الصباح

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بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، فقد غادر بحفظ الله ورعايته صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، هذا اليوم الأحد 4 / 6 / 1445هـ الموافق 17 / 12 / 2023م، إلى دولة الكويت الشقيقة لتقديم واجب العزاء والمواساة في وفاة سمو أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح - رحمه الله - . اضافة اعلان

حفظ الله سموه في سفره وإقامته،،،



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