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بناءً على توجيه خادم الحرمين..

الديوان الملكي: ولي العهد يغادر إلى الكويت لتقديم واجب العزاء في وفاة الشيخ نواف الأحمد الصباح

ولي العهد محم
ولي العهد
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بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، فقد غادر بحفظ الله ورعايته صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، هذا اليوم الأحد 4 / 6 / 1445هـ الموافق 17 / 12 / 2023م، إلى دولة الكويت الشقيقة لتقديم واجب العزاء والمواساة في وفاة سمو أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح - رحمه الله - .اضافة اعلان
حفظ الله سموه في سفره وإقامته،،،

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