الديوان الملكي : وفاة الأميرة عبطا بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود

أ أ



أعلن الديوان الملكي وفاة صاحبة السمو الملكي الأميرة / عبطا بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود.





بيان الديوان الملكي

اضافة اعلان





انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة / عبطا بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود.



وأضاف: سيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ يوم غدٍ الاثنين الموافق 17 / 3 / 1445هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.





وتابع : تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي: