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الديوان الملكي : وفاة الأميرة عبطا بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود

الديوان الملكي
الديوان الملكي
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أعلن الديوان الملكي وفاة صاحبة السمو الملكي الأميرة / عبطا بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود.

بيان الديوان الملكي

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صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:

 انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة / عبطا بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود.

وأضاف: سيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ يوم غدٍ الاثنين الموافق 17 / 3 / 1445هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

وتابع : تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون

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