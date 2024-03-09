الدفعة الرابعة من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين يزورون مقبرةَ الشهداء وجبلَ الرماة

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زار ضيوفُ برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة الدفعة الرابعة، اليوم؛ مقبرةَ الشهداء وجبلَ الرماة، وذلك ضمن البرنامج الثقافي الذي أعدته وزارة الشؤون الاسلامية للضيوف خلال إقامتهم في المدينة المنورة.



الدفعة الرابعة ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين



واستهلّ ضيوفُ البرنامج الزيارات بزيارة مقبرة الشهداء والوقوف على جبل الرماة، واستمعوا إلى ما يُسَنُّ فعله عند زيارتهم المقبرة، والبعد عن البدع والممارسات الخاطئة، مستمعين إلى بعض القصص والمعلومات التاريخية الإسلامية لجبل الرماة، ودوره في معركة أحد.وعبّر عددٌ من الضيوف عن شكرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين؛ على ما وجدوه من خدمات؛ ممّا سهّل لهم زيارة المعالم الإسلامية التاريخية والوقوف عليها؛ ما يجسّد عناية واهتمام المملكة بالإسلام والمسلمين.