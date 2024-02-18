الدفعة الثالثة من ضيوف برنامج خادم الحرمين يزورون جبل أحد ومقبرة الشهداء ويصلون في مسجد قباء

أ أ

زار ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد, جبل أحد ومقبرة الشهداء ومسجد قباء بالمدينة المنورة.



معركة أحد وجبل الرماة



التوجه إلى مسجد قباء



جولات في المدينة المنورة



وألقى ضيوف البرنامج تحية السلام على شهداء معركة أحد التاريخية -رضوان الله عليهم-, مستمعين إلى شرح مفصل عن معركة أحد وصعدوا جبل الرماة.بعدها توجه الضيوف إلى مسجد قباء بالمدينة المنورة، وصلّوا فيه ركعتين تأسياً بالنبي الكريم -صلى الله عليه وسلم- الذي يذهب إلى قباء يوم السبت ، وهناك صلوا ركعتين ، وتجولوا على مرافقة والتوسعات الجديدة المحيطة به ، وتعرفوا على مكانة مسجد قباء في التاريخ الإسلامي.من جانبه أشاد الدكتور خالد جمعة الطرودي من جامعة الزيتونة التونسية, بالجولات في المدينة المنورة, وقال: استفدنا كثيرًا من شرح المرشدين التابعين لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد حول المواقع الإسلامية حيث تعرفنا أكثر وعن قرب على المراحل التاريخية في الإسلام والسيرة النبوية الشريفة.فيما أبدى الدكتور العفيف بن محمد الصباطي من جامعة الزيتونة, إعجابه من ترتيب وجمال موقع جبل الرماة لاستقبال الزوار حتى يتعرفوا على التاريخ الإسلامي.