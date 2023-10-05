"الدفاع" تحصل على شهادتي برنامج المدن الصحية

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سلَّمت وزارة الدفاع شهادتي برنامج المدن الصحية بالمجتمعات العسكرية لقاعدة الملك فهد الجوية بالقطاع الغربي ومدينة الملك خالد العسكرية بالمنطقة الشمالية كأول مجتمعات عسكرية صحية تُصنَّف عالميًا، بعد استيفائهما معايير المدن الصحية المطبقة من قبل وزارة الصحة. اضافة اعلان



تسليم الشهادات:



اعتماد برنامج المدن:



برنامج المدن:



مستهدفات البرنامج:



وبحضور معالي مساعد وزير الدفاع للشئون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، سلَّم معالي وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل بمكتبه بديوان الوزارة، شهادتي البرنامج، لقائد المنطقة الشمالية اللواء الركن خالد بن عبدالله الجهني، ولمساعد قائد قاعدة الملك فهد الجوية بالقطاع الغربي اللواء الطيار الركن عبدالله بن محمد الشهري.فيما حضر التسليم كبير الموظفين التنفيذيين في وزارة الدفاع المهندس محمد بن فيصل بن معمر، ومدير عام الإدارة العامة للخدمات الصحية في وزارة الدفاع الدكتور أحمد بن محمد العامري.وبارك وزير الصحة لوزارة الدفاع هذا النجاح الذي تحقق نظير الجهود المبذولة في تحقيقه معايير المدن الصحية، تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030 والوصول لمجتمع حيوي، بدعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - أيدهما الله - ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع.وأشار معاليه إلى أن اعتماد برنامج المدن الصحية بالمجتمعات العسكرية يأتي عقب استيفائها واجتيازها للمعايير الصحية البالغ عددها ثمانين معيارًا، تضم 200 نشاط وتندرج تحت 9 محاور.وأكد أن قاعدة الملك فهد الجوية بالقطاع الغربي ومدينة الملك خالد العسكرية بالمنطقة الشمالية أنجزت ما يزيد عن 50 مبادرة في مجالات متنوعة للتعامل مع محددات الصحة البيئية والاجتماعية والصحية والتي تهدف إلى تعزيز الصحة ورفع جودة الحياة داخل هذه المجتمعات.وزارة الدفاع:من جهته، أكد الدكتور البياري على الدعم غير المحدود الذي تتلقاه وزارة الدفاع ومنسوبيها من سمو وزير الدفاع، لإيجاد أفضل بيئة للعاملين بها سواءً من خلال توفير المسكن والرعاية الصحية اللازمة التي تعد من أهم الأهداف الاستراتيجية لتطوير وزارة الدفاع.وأوضح أن برنامج المدن الصحية بالمجتمعات العسكرية، يهدف إلى نشر الثقافة الصحية لرفع مستوى الوعي لدى منسوبي وزارة الدفاع وعائلاتهم وإشراك المؤسسات التعليمية في برامج وأنشطة الصحة ودعم مشاركة أفراد المجتمع العسكري بتحديد أولوياتهم.كما يهدف إلى إيجاد بيئة معززة للصحة من خلال تسهيل الوصول إلى المرافق الخدمية داخل المدن العسكرية والنهوض بمستوى الخدمات الصحية والبيئية، بالإضافة إلى التنمية المستدامة عبر جعل الصحة بمفهومها الشامل في مقدمة الأولويات لصناع القرار لتعزيز التعاون والتكامل بين كافة قطاعات المدن العسكرية والشراكة مع القطاع الخاص.يذكر أن برنامج المدن الصحية هو مبادرة عالمية منبثقة من منظمة الصحة العالمية وتبنتها المملكة بهدف تحسين جودة ونوعية الحياة في المدن من خلال تعزيز الصحة العامة وأنماط الحياة الصحية والبيئة المحيطة.ومن مستهدفاته قياس المؤشرات الصحية المستقبلية والتي تساهم في خفض السمنة والسكري والضغط والأمراض التي تتأثر بالنمط الصحي، ويؤدي إلى تحسين مركز المملكة في تقليل نسبة المخاطر الصحية بين المجتمعات، ويسهم في تقليل التكاليف الطبية ورفع الكفاءة التشغيلية ويخلق بيئة حضرية صحية وآمنة.وكانت الإدارة العامة للخدمات الصحية قد عقدت ورش عمل حول بناء مدن صحية ومجتمع صحي، وتناولت تجربة مدينة الملك خالد العسكرية بحفر الباطن، والعديد من التجارب الوطنية وقصص النجاح في هذا المجال.