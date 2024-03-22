الدفاع المدني: 4 وفيات في حريق ببريدة

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أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، وفاة 4 أشخاص وإصابة آخر جراء حريق بمدينة بريدة.

وقالت المديرية عبر حسابها في منصة "إكس": "باشر الدفاع المدني بمدينة بريدة حريقًا نتج عنه (4) وفيات، وإصابة تم نقلها إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية، وجرى استكمال الإجراءات النظامية.



باشر #الدفاع_المدني بمدينة بريدة حريقًا نتج عنه (4) وفيات، وإصابة تم نقلها إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية، وجرى استكمال الإجراءات النظامية. pic.twitter.com/WtZrj4BZ1k March 22, 2024



حريق في مطعم بحي الريان

يأتي ذلك بعد يوم واحد من اندلاع حريق في مطعم بحي الريان، نتج عنه إصابة 3 أشخاص، تم نقلهم للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية، بحسب ما أعلنت مديرية الدفاع المدني.