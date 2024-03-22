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صحيفة تواصل الالكترونية

الدفاع المدني: 4 وفيات في حريق ببريدة

حريق
حريق سابق - أرشيفية
أ أ
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أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، وفاة 4 أشخاص وإصابة آخر جراء حريق بمدينة بريدة.
وقالت المديرية عبر حسابها في منصة "إكس": "باشر الدفاع المدني بمدينة بريدة حريقًا نتج عنه (4) وفيات، وإصابة تم نقلها إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية، وجرى استكمال الإجراءات النظامية.اضافة اعلان

يأتي ذلك بعد يوم واحد من اندلاع حريق في مطعم بحي الريان، نتج عنه إصابة 3 أشخاص، تم نقلهم للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية، بحسب ما أعلنت مديرية الدفاع المدني.
  

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