الدفاع المدني: 4 فوائد لوجود كاشف الدخان في المنازل

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أكدت المديرية العامة للدفاع المدني أهمية وجود كاشف الدخان في المنازل، ودوره في حماية الإنسان والمحافظة على الممتلكات.

ووجود كاشف الدخان يعمل على تفادي وقوع أي حادث - لا قدر الله -، وتعجيل عمليات الإخلاء.





التنبيه بوجود حريق في المبنى





فوائد كاشف الحريق



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وتكمن أهمية كاشف الدخان في العديد من العلامات والإشارات المهمة التي تعمل على تفادي حوادث الحريق منها:1ـ التنبيه بوجود حريق في المبنى بوقت مبكر،2ـ تسهيل اكتشاف موقع الدخان، والمساعدة على سرعة مكافحة الحريق،3ـ إصدار أصوات مرتفعة توقظ النائم،4ـ يعمل على تحسس الدخان والإنذار بوقوع الحريق من خلال إصدار أصوات مسموعة تتضمن إشارة تنبيه لسكان المنازل والعاملين في المنشآت.