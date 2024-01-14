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الدفاع المدني ينقذ 13 شخصًا من الحرائق في الطائف وتبوك.. بإصابة واحدة

الدفاع المدني 3
الدفاع المدني
أ أ
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أعلن الدفاع المدني بالطائف، عن إنقاد 6 أشخاص إثر حريق في مبنى، ولم ينتج أية إصابات عن الحادث.
كما استطاعت قوات الدفاع المدني بتبوك من إنقاذ 7 أشخاص إثر حريق في مبنى، نتج عنه إصابة واحدة تم نقلها للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية.اضافة اعلان

الدفاع المدني ينقذ 6 أشخاص بعد حريق بمنزلهم

وأعلنت المديرية العامة للدفاع المدني أن فرق الإنقاذ بالمدينة تحركت لإخماد حريق شب في أحد المنازل بحي شروان، وتم إنقاذ 6 أفراد بدون إصابات.


الدفاع المدني في الدمام تعامل مع حريق الحاويات

من جهة أخرى باشرت، اليوم الأحد، فرق الدفاع المدني بمدينة الدمام حريقًا اندلع في عدد من الحاويات داخل إحدى المستودعات الخارجية التابعة لميناء الملك عبدالعزيز بمدينة الدمام، وفقًا لـ "اليوم".
وبحسب مصدر من إدارة الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية، فإن فرق الدفاع المدني تلقت بلاغًا عن الحريق صباح اليوم، وعلى الفور تحركت فرق الإطفاء والإنقاذ للتعامل مع الحادث.

احتواء الحريق بدون إصابات أو خسائر بشرية

وتحاول الفرق الآن احتواء الحريق ومنع امتداده، فيما لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو خسائر بشرية حتى الآن.
وتسبب الحريق في انبعاث كميات كبيرة من الدخان الأسود الذي غطى سماء موقع الحادث.

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