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"الدفاع المدني" يصدر تحذيرا عاجلا على مكة المكرمة

الدفاع-المدني
الدفاع المدني
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دعا الدفاع المدني إلى توخي الحيطة واتباع الإرشادات إثر الحالة المناخية التي تشهدها أجزاء من منطقة مكة المكرمة.

إنذار باللون الأحمر:اضافة اعلان


وأصدر الدفاع المدني إنذارا باللون الأحمر ، مشددا على ضرورة الابتعاد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسدود.

أمطار غزيرة:


في وقت سابق، أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، تنبيهًا من أمطار غزيرة مصحوبة برياح قوية وأتربة مثارة على عدد من مناطق المملكة.

أمطار غزيرة وأتربة وسيول على هذه المناطق


وأوضح المركز على حسابه في منصة “إكس”، أن الحالة المتوقعة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول على هذه المناطق:
1 - منطقة الحدود الشمالية، وتشمل "طريف وعرعر والعويقيلة ورفحاء".
2 - منطقة تبوك، وتشمل "المعظم وتبوك وتيماء والوجه وأملج والبدع وحقل وضباء ونيوم شرما".
3 - منطقة المدينة المنورة، وتشمل "الحناكية والعهد خيبر والعلا والعيص ووادي الفرع الرايس وينبع".
4 - منطقة مكة المكرمة، وتشمل “العاصمة المقدسة العرضيات وجدة  والليث والكامل والطائف وأضم وميسان والشعيبة وبحرة وخليص ورابغ ورهاط والخرمة والمويه ورنيه وتربة ".
5 - منطقة الباحة، وتشمل “الباحة والعقيق والقرى والمندق وبني حسن وبلجرشي والمخواة والحجرة وقلوة وفرعة غامد الزناد”.
6 - منطقة جازان، وتشمل “الحرث والدائر والريث والعارضة وفيفا والعيدابي وهروب والفطيحة وأبوعريش وأحد المسارحة والطوال وصامطة وفرسان والدرب وبيش”.
7 - منطقة عسير، وتشمل “المجاردة وبارق ورجال ألمع والعرين وبيشة وتثليث وطريب والنماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة وخميس مشيط الحرجة والربوعة وظهران الجنوب وسراة عبيدة والبراك والفحمة”.

الحالة المطرية تستمر حتى التاسعة مساءً


وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الأمطار الغزيرة والرياح المثيرة للأتربة والغبار تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.






 

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