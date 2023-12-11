الدفاع المدني يرصد مخالفة إعاقة الوصول إلى صندوق الحريق في المدينة

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رصد الدفاع المدني مخالفة سلامة، تمثلت في إعاقة الوصول إلى صندوق الحريق في منطقة المدينة المنورة.





ضرورة التقيد بإجراءات السلامة اضافة اعلان



فعاليات يوم التطوع السعودي والعالمي



جهود الدفاع المدني في العمل التطوعي



توظيف الذكاء الاصطناعي في الدفاع المدني



دعم التقيات الحديثة في المجالات الأمنية



وذكر الدفاع المدني على صفحته الرسمية في "إكس" أن الجهة التي تولت رصد هذه المخالفة تمثلت في مفتش السلامة، مؤكدا على ضرورة التقيد بإجراءات السلامة حرصًا على حماية الجميع.من جهة أخرى، انطلقت فعاليات يوم التطوع السعودي والعالمي تحت شعار " عطاء وطن "، الذي يصادف الخامس من شهر ديسمبر من كل عام ميلادي.بحضور مدير عام الدفاع المدني المكلف اللواء الدكتور حمود بن سليمان الفرج، وذلك في مديريات وإدارات الدفاع المدني في مناطق المملكة.واستعرضت الفعاليات، جهود "الدفاع المدني" في مجال العمل التطوعي لعام 2023م، والتعريف ببرامجها الهادفة إلى تعزيز ثقافة العمل التطوعي وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.وفي وقت سابق أقم الدفاع المدني ورشة عمل (توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في أعمال الدفاع المدني) والمعرض المصاحب.بحضور مدير عام الدفاع المدني المكلف اللواء الدكتور حمود بن سليمان الفرج ومشاركة خبراء ومختصين، وذلك في مقر نادي منسوبي وزارة الداخلية بمدينة الرياض.وأكد اللواء الفرج أن الورشة تأتي لمناقشة توظيف ودعم استخدام التقنيات الحديثة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجالات الأمنية، وواقع الذكاء الاصطناعي وأهمية استثمار تقنياته.إضافة إلى دوره في تطوير أعمال الدفاع المدني بما يحقق حماية الأرواح والممتلكات، وحلول السلامة الوقائية في عصر الذكاء الاصطناعي.