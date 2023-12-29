الدفاع المدني يدعو إلى توخي الحذر بسب هطول أمطار بالرياض

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دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى توخي الحيطة واتباع الإرشادات إثر الحالة المناخية التي تشهدها أجزاء من منطقة الرياض .





إنذار أحمر في الرياض اضافة اعلان



يأتي ذلك في الوقت الذي رفع فيه المركز الوطني للأرصاد، اليوم الجمعة، درجة الإنذار إلى اللون الأحمر في الرياض.وتوقع هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من الرياض وبعض المناطق الأخرى.