الدفاع المدني يدعو إلى توخي الحذر بسب هطول أمطار بالرياض

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دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى توخي الحيطة واتباع الإرشادات إثر الحالة المناخية التي تشهدها أجزاء من منطقة الرياض .
إنذار أحمر في الرياض يأتي ذلك في الوقت الذي رفع فيه المركز الوطني للأرصاد، اليوم الجمعة، درجة الإنذار إلى اللون الأحمر في الرياض.
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وتوقع هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من الرياض وبعض المناطق الأخرى.
#الدفاع_المدني يدعو إلى توخي الحيطة واتباع الإرشادات إثر الحالة المناخية التي تشهدها أجزاء من منطقة #الرياض .— الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) December 29, 2023
ولمتابعة الحالة عبر الرابط:https://t.co/vXwLgRVfbj pic.twitter.com/JwSnyfgIcM