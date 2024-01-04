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"الدفاع المدني" يحذر من طريقة خاطئة في التعامل مع المدفأة الكهربائية

حريق منزل - حريق - الدفاع المدني -- التدفئة -
الدفاع المدني - صورة تحذيرية - ارشيفية
أ أ
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حذر الدفاع المدني من وضع المدفأة الكهربائية في مناطق غير آمنة داخل الشقة، مشددا على ضرورة الاهتمام بالأمر.

الدفاع المدني يحذر من وضع المدفأة في أماكن غير آمنة:اضافة اعلان

وقال الدفاع المدني: "ضع المدفأة الكهربائية في أماكن بعيدة عن الممرات"، مضيفا: "ضع المدفأة الكهربائية في أماكن آمنة وبعيدة عن الممرات حتى لا تعوق الحركة وتتعرض للسقوط".


في وقت سابق، أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني توضيحًا مهمًا بشأن التصرف السليم عند تسرب الغاز.

كيفية التصرف السليم عند تسرب الغاز

وأوضحت على حسابها في منصة "إكس" كيفية التصرف السليم عند تسرب الغاز.

التصرف السليم عند تسرب الغاز

وشددت على ضرورة الحيطة والحذر لتجنّب الإصابات الناتجة عن حـوادث الحرائق بعد زيادتها مؤخراً، مبينة أن التصرف الصحيح عند تسرب الغاز هو:
1 - إخراج جميع الأشخاص من المكان محل التسرب.
2 - عدم استخدام مفاتيح الكهرباء والولاعات أو أي مصدر للشرر.
3 - قفل صمام الغاز بإحكام، مع فتح النوافذ والأبواب ببطء لتهوية المكان.



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