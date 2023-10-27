الدفاع المدني: نتابع الحالة المطرية وجاهزون للحالات الطارئة

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أكدت المديرية العامة للدفاع المدني متابعتها للحالة المطرية التي تشهدها أغلب مناطق المملكة من خلال استمرار تمركز وانتشار الفرق الميدانية وفرق التدخل السريع للدفاع المدني. اضافة اعلان

وجميع الفرق الميدانية على أهبة الاستعداد للاستجابة السريعة لأي بلاغات أو حالات طارئة لا قدر الله.





توخي الحيطة والحذر





حالة الطقس تؤكد هطول أمطار رعدية





السحب الرعدية الممطرة



وأهاب الدفاع المدني بالجميع توخي الحيطة والحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء.والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة، ومواقع التواصل الاجتماعي، حفاظاً على سلامتهم.وقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.ومصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الافقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، الشرقية. وتشمل الأجزاء الجنوبية (صحراء الربع الخالي).في حين تتهيأ فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على اجزاء من مناطق الرياض، نجران والمدينة المنورة.