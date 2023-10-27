السبت، 13 ربيع الثاني 1445 ، 28 أكتوبر 2023

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الدفاع المدني: نتابع الحالة المطرية وجاهزون للحالات الطارئة

الدفاع المدني1
الدفاع المدني
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أكدت المديرية العامة للدفاع المدني متابعتها للحالة المطرية التي تشهدها أغلب مناطق المملكة من خلال استمرار تمركز وانتشار الفرق الميدانية وفرق التدخل السريع للدفاع المدني.اضافة اعلان
وجميع الفرق الميدانية على أهبة الاستعداد للاستجابة السريعة لأي بلاغات أو حالات طارئة لا قدر الله.


توخي الحيطة والحذر

وأهاب الدفاع المدني بالجميع توخي الحيطة والحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء.
والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة، ومواقع التواصل الاجتماعي، حفاظاً على سلامتهم.


حالة الطقس تؤكد هطول أمطار رعدية

وقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.
ومصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الافقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، الشرقية. وتشمل الأجزاء الجنوبية (صحراء الربع الخالي).


السحب الرعدية الممطرة

في حين تتهيأ فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على اجزاء من مناطق الرياض، نجران والمدينة المنورة.

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