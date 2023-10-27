الدفاع المدني: نتابع الحالة المطرية وجاهزون للحالات الطارئة

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أكدت المديرية
العامة للدفاع المدني متابعتها للحالة المطرية التي تشهدها أغلب مناطق المملكة من
خلال استمرار تمركز وانتشار الفرق الميدانية وفرق التدخل السريع للدفاع المدني.
وجميع الفرق الميدانية على أهبة الاستعداد للاستجابة السريعة لأي بلاغات أو حالات طارئة لا قدر الله.
وأهاب الدفاع المدني
بالجميع توخي الحيطة والحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء.
توخي الحيطة
والحذر
والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة، ومواقع التواصل الاجتماعي، حفاظاً على سلامتهم.
وقع المركز
الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار
رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.
حالة الطقس تؤكد
هطول أمطار رعدية
ومصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الافقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، الشرقية. وتشمل الأجزاء الجنوبية (صحراء الربع الخالي).