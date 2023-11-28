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الدفاع المدني في "الحجرة" يحرر إصبع شخص علق في قطعة معدنية

الدفاع المدني
الدفاع المدني
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نجح الدفاع المدني في محافظة الحجرة في تحرير إصبع شخص علق في قطعة معدنية، بوساطة فرق الإنقاذ داخل المستشفى.

إصابة شخص


في وقت سابق، أعلن الدفاع المدني بالرياض عن إخماد حريق إثر اشتعال لحظي في مبنى سكني.

وأضاف "الدفاع المدني" عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، أن الحريق نتج عنه إصابة شخص تم نقله للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية.

وقبل ذلك، باشرت فرق الدفاع  المدني بالرياض مساء أمس الثلاثاء، إنقاذ شخص علق في مرتفع جبلي.

إنقاذ شخص



وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني عبر حسابها في منصة إكس أن مدني الرياض أنقذ شخصًا علق في مرتفع جبلي، وتم تقديم الرعاية الطبية اللازمة.

وكان الدفاع المدني بجازان، قد أعلن أنه تمكن من تحرير يد شخص علقت في فرامة، بوساطة فرق الإنقاذ داخل المستشفى، وهو بصحة جيدة.

تحذير الدفاع المدني



وفي وقت سابق، دعا الدفاع المدني إلى توخي الحيطة واتباع الإرشادات إثر الحالة المناخية التي تشهدها أجزاء من المنطقة الشرقية .

وأصدر الدفاع المدني إنذارا باللون الأحمر محذرا من تساقط كثيف للأمطار، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة الابتعاد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسدود.

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