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الدفاع المدني ببيشة ينقذ شخصًا سقط من مرتفع جبلي

الدفاع المدني بـ تبوك ينقذ شخصًا 0سقط من مرتفع جبلي
الدفاع المدني - ارشيف الصور
أ أ
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أعلن الدفاع المدني ببيشة، إنقاذ شخص سقط من مرتفع جبلي، مشيرًا إلى أنه تم نقله بواسطة الجهة المختصة لتلقي الرعاية الطبية.اضافة اعلان

دفاع مدني بيشة

وقال الدفاع المدني عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، :" الدفاع المدني ببيشه ينقذ شخصًا سقط من مرتفع جبلي، تم نقله بوساطة الجهة المختصة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة".
وفي وقت سابق، أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، أن إدارة مدني القطيف بالشرقية تمكن من إخماد حريق ضخم.

السيطرة على حريق في القطيف

وأوضح الدفاع المدني على حسابه في منصة "إكس"، أن فرق الإنقاذ تحركت للسيطرة على حريق في مستودع بحي المجيدية.
وأكد أن  الحريق تم السيطرة عليه ولله الحمد دون أن يسفر عن أية إصابات ولا خسائر مادية.

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