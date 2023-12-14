الخميس، 01 جمادى الثانية 1445 ، 14 ديسمبر 2023

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أعمال التبريد مستمرة..

الدفاع المدني بالدمام يخمد حريقًا في أحد المستودعات

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حريق
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باشرت فرق الدفاع المدني في الدمام، مساء اليوم الخميس، حريقا في أحد المستودعات.

إخماد حريق في الدمام

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وقالت المديرية العامة للدفاع المدني : "إن مدني الدمام أخمد حريقًا في مستودع، وما زالت أعمال التبريد مستمرة، ولا إصابات"

حريق في جدة:


في وقت سابق، أنقذ الدفاع المدني في جدة ٣ أشخاص إثر حريق في شقة سكنية بحي البوادي.

تلقي الرعاية الطبية 


وأوضح أنه تم نقلهم بوساطة الجهة المختصة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

ونفذت المديرية العامة للدفاع المدني (2,198,839) عملية عبر (12) خدمة مقدمة لـ (761,681) منشأة في بوابة سلامة الإلكترونية لخدمة المستثمرين في القطاع الخاص حتى عام 2023م.

حوكمة إجراءات الترخيص


وأثمرت حوكمة إجراءات التراخيص في المديرية تسهيل الإجراءات على المستثمرين في القطاع الخاص وتوحيدها وتطوير الأداء وتوفير الوقت والجهد عليهم والاستفادة من الموارد وتحقيق كفاءة الإنفاق، دون الحاجة إلى زيارة مقار الدفاع المدني.

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