الدفاع المدني بالخبر يخمد حريفًا في مدرسة

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أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني بالخبر عن إخماد حريقًا محدودًا في مدرسة، ولم ينتج عنه أي إصابات.

وأصدرت المديرية العامة للدفاع المدني تحذيرًا بضرورة توخي الحيطة واتباع الإرشادات إثر الحالة المناخية التي تشهدها أجزاء ومناطق من المملكة. اضافة اعلان





الدفاع المدني يدعو إلى توخي الحيطة والحذر



أمطار رعدية وتقلبات جوية على مناطق المملكة



"المرور" يطالب بتوخي الحذر عند القيادة في الظروف الجوية المتقلبة



ودعت المديرية على حسابها في منصة "إكس"، إلى الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.وطالبت بأهمية الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لاستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة.وأوضحت أن مناطق مكة المكرمة وعسير والباحة وجازان ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة شديدة السرعة مثيرة للأتربة والغبار.كما طالبت الإدارة العامة للمرور بضرورة توخي الحذر عند القيادة في الظروف الجوية المتقلبة، مؤكدة أنه في الظروف الجوية المتقلبة لابد من ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة عند القيادة.