الدفاع المدني بالخبر يخمد حريفًا في مدرسة

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أعلنت المديرية العامة
للدفاع المدني بالخبر عن إخماد حريقًا محدودًا في مدرسة، ولم ينتج عنه أي إصابات.
وأصدرت المديرية العامة للدفاع المدني تحذيرًا بضرورة توخي الحيطة واتباع الإرشادات إثر الحالة المناخية التي تشهدها أجزاء ومناطق من المملكة.
الدفاع المدني يدعو
إلى توخي الحيطة والحذرودعت المديرية على
حسابها في منصة "إكس"، إلى الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن آمنة
والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة
فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.
وطالبت بأهمية الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لاستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة.