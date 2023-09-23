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"الداخلية" تكتسي اللون الأخضر ابتهاجًا باليوم الوطني الـ93 للمملكة

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وزارة الداخلية تتزين بالأخضر
أ أ
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تزين مبنى وزارة الداخلية بمدينة الرياض باللون الأخضر تفاعلاً مع مناسبة اليوم الوطني الـ93 للمملكة.
 ويعد المبنى من أبرز معالم العاصمة الرياض لما يتميز به من تصميم هندسي جذاب ومميز، ازداد تألقًا بعد اكتسائه اللون الأخضر.اضافة اعلان

معارض وعروض عسكرية

 يذكر أن وزارة الداخلية تشارك في احتفالات اليوم الوطني للمملكة الـ93 بفعاليات ومعارض وعروض عسكرية في المناطق والمدن والمحافظات كافة، احتفاءً بهذه المناسبة التي تمثل استذكارًا لماضٍ مجيد وتضحيات بطولية واستشعاراً لحاضر آمن في وطن مزدهر.

وتحتفي المملكة قيادةً وشعبًا اليوم السبت الموافق 23 سبتمبر 2023م باليوم الوطني الثالث والتسعين للمملكة.
وأعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن اليوم السبت 23 من سبتمبر 2023، سيكون إجازة رسمية للقطاعين الخاص وغير الربحي، وذلك تزامنًا مع مناسبة اليوم الوطني.

بلديات الرياض تتزين بـ 37 ألف علم

يأتي هذا في وقت أعلنت فيه أمانة منطقة الرياض أن بلدياتها جهزت طرقات محافظاتها ومراكزها وشوارعها وتقاطعاتها وميادينها بأكثر من 37,261 علمًا.

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