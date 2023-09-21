الخميس، 06 ربيع الأول 1445 ، 21 سبتمبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

الخميس 5 ربيع الأول.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة
أ أ
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تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الخميس 6 ربيع الأول 1445 هجرية، الموافق 21 سبتمبر 2023م.
ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:09 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 7:08.اضافة اعلان
وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.
بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 5:02 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:02 مساءً بمشيئة الرحمن.
وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الخميس 6 ربيع الأول 1445هـ كالتالي:

مواقيت الصلاة ليوم الخميس 6 ربيع الأول 1445هـ


○ موعد أذان الفجر
مكة – 4:54
المدينة – 4:52
الرياض – 4:24
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:14
المدينة – 12:15
الرياض – 11:47
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:39
المدينة – 3:42
الرياض – 3:13
○ موعد أذان المغرب
مكة – 6:19
المدينة – 6:20
الرياض – 5:52
○ موعد أذان العشاء
مكة – 7:49
المدينة – 7:50
الرياض – 7:22




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