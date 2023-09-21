الخميس 5 ربيع الأول.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

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تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الخميس 6 ربيع الأول 1445 هجرية، الموافق 21 سبتمبر 2023م.

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:09 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 7:08. اضافة اعلان

وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 5:02 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:02 مساءً بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الخميس 6 ربيع الأول 1445هـ كالتالي:





مواقيت الصلاة ليوم الخميس 6 ربيع الأول 1445هـ



○ موعد أذان الفجرمكة – 4:54المدينة – 4:52الرياض – 4:24○ موعد أذان الظهرمكة – 12:14المدينة – 12:15الرياض – 11:47○ موعد أذان العصرمكة – 3:39المدينة – 3:42الرياض – 3:13○ موعد أذان المغربمكة – 6:19المدينة – 6:20الرياض – 5:52○ موعد أذان العشاءمكة – 7:49المدينة – 7:50الرياض – 7:22