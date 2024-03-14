الخميس 4 رمضان.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

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تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الخميس 4 رمضان 1445 هجرية، الموافق 14 مارس 2024م.



مواقيت الصلاة ليوم الخميس 4 رمضان 1445هـ



ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:31 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 7:49.وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 5:23 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:42 مساءً بمشيئة الرحمن.وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الخميس 4 رمضان 1445هـ كالتالي:○ موعد أذان الفجرمكة – 5:14المدينة – 5:13الرياض – 4:45○ موعد أذان الظهرمكة – 12:30المدينة – 12:31الرياض – 12:03○ موعد أذان العصرمكة – 3:54المدينة – 3:56الرياض – 3:28○ موعد أذان المغربمكة – 6:30المدينة – 6:31الرياض – 6:02○ موعد أذان العشاءمكة – 8:30المدينة – 8:31الرياض – 8:02