الخميس 25 ربيع الآخر.. 7 ساعات بين صلاتي الفجر والظهر في المدينة المنورة

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تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الخميس 25 ربيع الآخر 1445 هجرية، الموافق 9 نوفمبر 2023م.

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:33 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 6:23. اضافة اعلان

وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 5:29 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:14 مساءً بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الخميس 25 ربيع الآخر 1445هـ كالتالي:





مواقيت الصلاة ليوم الخميس 25 ربيع الآخر 1445هـ



○ موعد أذان الفجرمكة – 5:10المدينة – 5:14الرياض – 4:46○ موعد أذان الظهرمكة – 12:05المدينة – 12:06الرياض – 11:38○ موعد أذان العصرمكة – 3:18المدينة – 3:15الرياض – 2:47○ موعد أذان المغربمكة – 5:41المدينة – 5:38الرياض – 5:09○ موعد أذان العشاءمكة – 7:11المدينة – 7:08الرياض – 6:39