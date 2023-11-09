الخميس، 25 ربيع الثاني 1445 ، 09 نوفمبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

الخميس 25 ربيع الآخر.. 7 ساعات بين صلاتي الفجر والظهر في المدينة المنورة

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة
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تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الخميس 25 ربيع الآخر 1445 هجرية، الموافق 9 نوفمبر 2023م.
ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:33 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 6:23.اضافة اعلان
وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.
بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 5:29 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:14 مساءً بمشيئة الرحمن.
وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الخميس 25 ربيع الآخر 1445هـ كالتالي:

مواقيت الصلاة ليوم الخميس 25 ربيع الآخر 1445هـ


○ موعد أذان الفجر
مكة – 5:10
المدينة – 5:14
الرياض – 4:46
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:05
المدينة – 12:06
الرياض – 11:38
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:18
المدينة – 3:15
الرياض – 2:47
○ موعد أذان المغرب
مكة – 5:41
المدينة – 5:38
الرياض – 5:09
○ موعد أذان العشاء
مكة – 7:11
المدينة – 7:08
الرياض – 6:39





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