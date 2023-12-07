الخميس 23 جمادى الأولى.. 7 ساعات بين صلاتي الظهر والعشاء في تبوك

أ أ

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الخميس 23 جمادى الأولى 1445 هجرية، الموافق 7 ديسمبر 2023م.



ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:51 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 6:18.

وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.

اضافة اعلان



بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 5:47 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:08 مساءً بمشيئة الرحمن.



وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الخميس 23 جمادى الأولى 1445هـ كالتالي:





مواقيت الصلاة ليوم الخميس 23 جمادى الأولى الآخر 1445هـ



○ موعد أذان الفجرمكة – 5:25المدينة – 5:30الرياض – 5:02○ موعد أذان الظهرمكة – 12:12المدينة – 12:13الرياض – 11:45○ موعد أذان العصرمكة – 3:18المدينة – 3:13الرياض – 2:45○ موعد أذان المغربمكة – 5:39المدينة – 5:34الرياض – 5:05○ موعد أذان العشاءمكة – 7:09المدينة – 7:04الرياض – 6:35