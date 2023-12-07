الخميس، 23 جمادى الأولى 1445 ، 07 ديسمبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

الخميس 23 جمادى الأولى.. 7 ساعات بين صلاتي الظهر والعشاء في تبوك

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة
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تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الخميس 23 جمادى الأولى 1445 هجرية، الموافق 7 ديسمبر 2023م.


ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:51 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 6:18.
وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.

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بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 5:47 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:08 مساءً بمشيئة الرحمن.


وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الخميس 23 جمادى الأولى 1445هـ كالتالي:

مواقيت الصلاة ليوم الخميس 23 جمادى الأولى الآخر 1445هـ


○ موعد أذان الفجر
مكة – 5:25
المدينة – 5:30
الرياض – 5:02
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:12
المدينة – 12:13
الرياض – 11:45
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:18
المدينة – 3:13
الرياض – 2:45
○ موعد أذان المغرب
مكة – 5:39
المدينة – 5:34
الرياض – 5:05
○ موعد أذان العشاء
مكة – 7:09
المدينة – 7:04
الرياض – 6:35




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