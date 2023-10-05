الخميس 20 ربيع الأول.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

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تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الخميس 20 ربيع الأول 1445 هجرية، الموافق 5 أكتوبر 2023م.

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:16 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 6:53. اضافة اعلان

وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 5:09 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:46 مساءً بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الخميس 20 ربيع الأول 1445هـ كالتالي:



مواقيت الصلاة ليوم الخميس 20 ربيع الأول 1445هـ



○ موعد أذان الفجر

مكة – 4:58

المدينة – 4:58

الرياض – 4:30

○ موعد أذان الظهر

مكة – 12:10

المدينة – 12:11

الرياض – 11:42

○ موعد أذان العصر

مكة – 3:33

المدينة – 3:33

الرياض – 3:05

○ موعد أذان المغرب

مكة – 6:06

المدينة – 6:05

الرياض – 5:37

○ موعد أذان العشاء

مكة – 7:36

المدينة – 7:35

الرياض – 7:07







