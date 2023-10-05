الخميس 20 ربيع الأول.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

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مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الخميس 20 ربيع الأول 1445 هجرية،
الموافق 5 أكتوبر 2023م.
ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:16 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 6:53.
وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.
بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 5:09 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:46 مساءً بمشيئة الرحمن.
وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الخميس 20 ربيع الأول 1445هـ كالتالي:
مواقيت الصلاة ليوم الخميس 20 ربيع الأول 1445هـ
○ موعد أذان الفجر
مكة – 4:58
المدينة – 4:58
الرياض – 4:30
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:10
المدينة – 12:11
الرياض – 11:42
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:33
المدينة – 3:33
الرياض – 3:05
○ موعد أذان المغرب
مكة – 6:06
المدينة – 6:05
الرياض – 5:37
○ موعد أذان العشاء
مكة – 7:36
المدينة – 7:35
الرياض – 7:07