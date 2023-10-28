الخطوط السعودية على موعد مع خطوة مهمة نهاية الشهر الجاري.. التفاصيل

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تستضيف الخطوط السعودية الجمعية العامة للاتحاد العربي للنقل الجوي AACO في دورتها السادسة والخمسين بمدينة الرياض خلال المدة من 30 أكتوبر حتى 1 نوفمبر 2023م، اضافة اعلان

وتشهد أعمال الجمعية العامة التي يرأسها معالي مدير عام مجموعة السعودية رئيس اللجنة التنفيذية للاتحاد العربي للنقل الجوي المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن العُمر؛ مشاركة الرؤساء التنفيذيين لشركات الطيران العربية والعديد من خبراء صناعة الطيران والشركات المصنعة وأخرى مختصة بتقنية المعلومات وغيرها من المجالات، بالإضافة إلى الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية المتخصصة في الطيران المدني.





الخطوط السعودية



وأتمت "السعودية" التي تستضيف الحدث للمرة السادسة منذ انضمامها لاتحاد AACO وللمرة الأولى بمدينة الرياض، جميع الاستعدادات والتجهيزات للحدث المهم ليس على مستوى المنطقة فحسب بل على مستوى صناعة النقل الجوي في العالم، حيث سيقام حفل الافتتاح في محافظة الدرعية بحضور رفيع المستوى من أصحاب المعالي والسعادة ورؤساء الشركات المحلية والعربية.فيما سيتم مناقشة محور الاستدامة والتركيز على الخطوات التي سيتخذها قطاع الطيران بأسره لتحقيق صافي انبعاثات كربونية يصل إلى صفر في المستقبل، إلى جانب محور التحول الرقمي وأهمية الاستفادة المثلى من مخرجاته ومبادراته بهدف تطوير العلاقة مع المستهلكين وتبنيها في كل مراحل السفر ومنظومة العمل، ويتخلل جلسات العمل تقريراً من الأمين العام للاتحاد العربي للنقل الجوي عبدالوهاب تفاحة عن وضع صناعة الطيران.وتتضمن أعمال الجمعية مشاركة مجموعة بارزة من المتحدثين لمناقشة أبرز الأمور الإستراتيجية في صناعة الطيران، كما يجتمع أعضاء الاتحاد في جلسة عمل مغلقة لبحث واتخاذ قرارات بشأن الشؤون الإدارية والمالية والإستراتيجية الخاصة بالاتحاد.