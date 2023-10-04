الأربعاء، 19 ربيع الأول 1445 ، 04 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

الخطوط السعودية تعلن عن وظائف شاغرة لحملة الثانوية

الخطوط السعودية
الخطوط السعودية
أ أ
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أعلنت الخطوط الجوية السعودية (Saudia)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات.
وذلك للعمل في عدّة مدن، وفقاً للتفاصيل التالية:اضافة اعلان


المسمى الوظيفي:

طاقم الخدمة الجوية.


المسؤوليات:

الحفاظ على سلامة المقصورة والضيوف وتوفير أقصى درجات الراحة والاهتمام بهم.


من الشروط:

1ـ  شهادة الثانوية العامة فأعلى.
2ـ لا يقل عمر المتقدمين عن  20 عاماً ولا يزيد عن 30 عاماً (بالتقويم الميلادي).
3ـ إجادة اللغة الإنجليزية (تحدثاً وكتابة).
4ـ اجتياز اختبارات ومراحل القبول المقررة بالسعودية.
5ـ أن يكون الطول متوافقا مع الوزن وفقاً لمعايير الخطوط السعودية.
6ـ اختبار مركز (قياس) كفايات اللغة الإنجليزية (STEP) بدرجة لا تقل عن 72.


 المزايا:

 تذاكر مخفضة.
 تأمين طبي.
 عروض وتخفيضات الموظفين.


عن الشركة:

 الخطوط السعودية هي أول شركة طيران تأسست في شبه الجزيرة العربية، بدأت في عام 1945م مع طائرة من طراز DC-3.
ومنذ ذلك الحين وهي تسير قدمًا نحو التميز مسجلة أعلى مستوى من الكفاءة والسلامة وخدمة العملاء كما هو معترف به في مختلف المنظمات الدولية والهيئات التنظيمية.


طريقة التقديم:

أوضحت الخطوط السعودية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
 رابط التقديم / رجال - (اضغط هنا).
رابط التقديم / نساء - (اضغط هنا).

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