الخطوط السعودية تعلن عن وظائف شاغرة لحملة الثانوية

أ أ
أعلنت الخطوط الجوية السعودية (Saudia)،
عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات.
وذلك للعمل في عدّة مدن، وفقاً للتفاصيل التالية:
طاقم الخدمة الجوية.
المسمى الوظيفي:
الحفاظ على سلامة المقصورة والضيوف وتوفير أقصى درجات الراحة والاهتمام بهم.
المسؤوليات:
1ـ شهادة الثانوية العامة فأعلى.
من الشروط:
2ـ لا يقل عمر المتقدمين عن 20 عاماً ولا يزيد عن 30 عاماً (بالتقويم الميلادي).
3ـ إجادة اللغة الإنجليزية (تحدثاً وكتابة).
4ـ اجتياز اختبارات ومراحل القبول المقررة بالسعودية.
5ـ أن يكون الطول متوافقا مع الوزن وفقاً لمعايير الخطوط السعودية.
6ـ اختبار مركز (قياس) كفايات اللغة الإنجليزية (STEP) بدرجة لا تقل عن 72.
تذاكر مخفضة.
المزايا:
تأمين طبي.
عروض وتخفيضات الموظفين.
الخطوط السعودية هي أول شركة طيران تأسست في
شبه الجزيرة العربية، بدأت في عام 1945م مع طائرة من طراز DC-3.
عن الشركة:
ومنذ ذلك الحين وهي تسير قدمًا نحو التميز مسجلة أعلى مستوى من الكفاءة والسلامة وخدمة العملاء كما هو معترف به في مختلف المنظمات الدولية والهيئات التنظيمية.
أوضحت الخطوط السعودية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف،
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط
التالي:
طريقة التقديم:
رابط التقديم / رجال - (اضغط هنا).
رابط التقديم / نساء - (اضغط هنا).