الخطوط السعودية تعلن عن وظائف شاغرة لحملة الثانوية

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أعلنت الخطوط الجوية السعودية (Saudia)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات.

وذلك للعمل في عدّة مدن، وفقاً للتفاصيل التالية: اضافة اعلان





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