الخطوط السعودية تستقبل المتقدمين لوظائف ملاحي مقصورة الضيوف في 5 مدن

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بدأت الخطوط السعودية اليوم المرحلة الأولى من استقبال المتقدمين للبرنامج التدريبي المنتهي بالتوظيف لملاحي مقصورة الضيوف للجنسين بمدينة جدة على مدى 3 أيام، وذلك في قاعة الاحتفالات بنادي السعودية. اضافة اعلان





4 مراحل في كل مدن الرياض



الخطوط السعودية



يلي ذلك 4 مراحل مماثلة في كل من مدن الرياض، الدمام، المدينة المنورة، أبها؛ في إطار خطتها الرامية إلى توطين الوظائف النوعية التخصصية ومواكبة للتطوير الذي يشهده قطاع الطيران والإسهام لتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.وحددت "السعودية" الشروط المبدئية للقبول بالبرنامج، حيث إنه مخصص لحملة شهادة الثانوية العامة كحد أدنى لمن تتراوح أعمارهم بين 20 - 30 عاماً، وسيجري إعداد المؤهلين وفق برنامج تدريبي مكثف يبدأ بتلقيهم معلومات وافية عن مجموعة الخطوط السعودية، والطرق المتبعة في تقديم الخدمة المتميزة للضيوف في الطائرة إلى جانب الإلمام بالمصطلحات الدولية الخاصة بمجال الطيران والتعرف على القوانين والأنظمة الخاصة بالخدمة الجوية والعمليات التشغيلية، وسيتم تدريبهم وتأهيلهم على استخدام أدوات السلامة الجوية في الطائرة وكيفية التعامل معها ومع مختلف الحالات الطارئة وكذلك دورة الإسعافات الأولية والاحتياطات الطبية وكيفية الوقاية من الأمراض أثناء الطيران وغيرها من الدورات والبرامج التي تم اختيارها من قبل متخصصين في الخدمة الجوية.يشار إلى أن الخطوط السعودية قد أكملت توطين وظيفة الملاح الجوي للشباب بنسبة 100% وبدأت بفتح المجال للمواطنات بالتوظيف في هذه المهنة وتأهيلهن بالتدريب اللازم، وذلك لمواكبة التوسع في العمليات التشغيلية والمتمثلة في زيادة الرحلات والوصول إلى وجهات دولية عديدة، بالإضافة إلى خطة تنمية الأسطول خلال السنوات القليلة القادمة باستلام 80 طائرة جديدة.