الخضيري يُحذر: أمور خطيرة تؤدي للاختناق بوسائل التدفئة

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حذر الطبيب والاستشاري أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات، أ.د.فهد الخضيري من عدة أمور خطيرة تؤدي للاختناق بوسائل التدفئة خاصة في فصل الشتاء. اضافة اعلان









أمور خطيرة تؤدي للاختناق بوسائل التدفئة





خطر آثار السيجارة الالكترونية على الصحة



وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أنه يحذر الجميع من الاختناق بوسائل التدفئة سواء دفايات او حطب أو فحم أو أي وسيلة، وذلك من عدة نواحي:1 - الاختناق بأول أكسيد الكربون بسبب الاحتراق والادخنة "من الحطب او من الفحم"، وقد حصلت وفيات كثيرة خلال الأسبوع الماضي بسبب ذلك.2 - ضرر التدفئة العالية بالتكييف الحار والأجهزة الكهربائية قد يرفع حرارة المكان فوق ٤٠ ويسبب جفاف للبيئة المحيطة بالنائم فيتضرر صحيًا.3 - ينبغي تخفيف منظم الحرارة للنصف ويكفي تدفئة متوسطة ولا تبالغ في رفع حرارة الغرفة.كما حذر في الوقت نفسه، من أضرار الفيب والسيجارة الالكترونية، وذلك بالإضافة إلى النيكوتين الصناعي الضار والمواد الكيميائية السامة.وأكد أنه من أخطر آثار للسيجارة الالكترونية التي تم تسجيلها حتى الآن، هي:1 - تدمير الرئة والقلب.2 - التهابات غشاء الرئة.3 - أمراض تنفسية خطيرة.4 - تضرر القلب والدورة الدموية بسبب مكوناتها.