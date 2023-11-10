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الخريف: المملكة رفعت إسهام قطاع التعدين في الاقتصاد إلى 80 مليار دولار

وزير الصناعة والثروة المعدنية بدر الخريف
وزير الصناعة والثروة المعدنية
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كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، أن المملكة رفعت مستهدف إسهام قطاع التعدين في ناتجها المحلي الإجمالي إلى ما يتراوح بين 70 و80 مليار دولار بحلول 2030.اضافة اعلان


64 مليار دولار حجم الناتج المحلي الإجمالي

وكانت التقديرات السابقة تشير إلى أن إسهام قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي في المملكة سيبلغ 64 مليار دولار بحلول عام 2030.
وأوضح الخريف خلال جلسة بعنوان «جيل جديد من الصناعات التعدينية المسؤولة والمستدامة» على هامش المؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الإفريقي، أن المملكة ستحدّث توقعاتها بشأن حجم احتياطات المعادن البالغ حاليًا 1.3 تريليون دولار.


القيمة الاقتصادية للمعادن أكبر من قيمتها المادية

ويتم هذا التحديث في يناير المقبل، كاشفًا عن العمل على المزيد من المسح الجيولوجي للمملكة.
وأشار إلى أن القيمة الاقتصادية للمعادن أكثر من قيمتها المالية، منوهًا بأن ذلك يسمح للمملكة باستخدام مصادرها الطبيعية، والاستفادة من موقعها الجغرافي.


تبادل المعلومات والخبرات مع إفريقيا

وشرح الخريف أن الطبيعة الجيولوجية للمملكة وللدول الإفريقية متقاربة، ولذلك هناك عمل على صعيد تبادل المعلومات والخبرات وأنشطة الاستخراج والتكرير مع إفريقيا.
وقال إنه جرى تحديد ثلاث مناطق مناولة في إفريقيا سنستخدمها للوصول إلى عدد أكبر من الدول الإفريقية في النقل والتوزيع وبعض الصناعات البسيطة.

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