الخميس، 27 ربيع الأول 1445 ، 12 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

"الخثلان" يوجه نصيحة مهمة لمن لا يُصلي الفريضة في المسجد

الدكتور سعد الخثلان
الخثلان
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

وجه أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، نصيحة مهمة جدًا لمن لا يُصلي الفريضة في المسجد.اضافة اعلان

صلاة الجماعة في المسجد واجبة على كل مسلم

وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في منصة "إكس"، أن من لم يصلِّ الفريضة في المسجد فهو مصر؛ لأن الصلاة في المسجد واجبة لما جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلًا أعمى أتى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال يا رسول الله إني رجل أعمى وليس لي قائد يلائمني يقودني إلى المسجد، فهل تجد لي رخصة في أن أصلي في بيتي.

النبي لم يرخص ترك الجماعة حتى للأعمى

وأكد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا الرجل: "هل تسمع حي على الصلاة، حي على الفلاح، قال نعم، قال: فأجب".
وأشار إلى أن هذا الحديث جاء في رواية غير مسلم، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: " فإني لا أجد لك رخصة، مؤكدًا أن هذا من أصرح الأحاديث الدالة على وجوب الجماعة في المسجد.

اقرأ أيضا

التنبيه عن الامطار
7:35 ص الخميس، 12 أكتوبر 2023

منظومة جديدة للتنبيه المسبق عن الأمطار والنقاط الحرجة على الهواتف

بتخفيض مؤشر المكيف
7:28 ص الخميس، 12 أكتوبر 2023

طقس نهاية الأسبوع.. "الحصيني" يٌحذر من الأمطار ويطالب بغلق التكييف

أمطار المملكة 6
7:14 ص الخميس، 12 أكتوبر 2023

منها مكة والباحة.. "الأرصاد" يتوقع أمطارًا وسيولاً على 4 مناطق

العمل التطوعي
6:16 ص الخميس، 12 أكتوبر 2023

80 % شباب.. 4 مناطق تحقق مستهدفات العمل التطوعي بالمملكة

اقرأ أيضا

لهذه الأسباب.. "الإعلام" تحذر "مشاهير" من التدخل في قضايا الديات

ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الفرنسي

هل الإنترنت والجوال من حقوق العاملة المنزلية؟

تشجير حقل مياه الشقيق بأكثر من مليون شجرة في حائل

ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الإيراني

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

الدكتور سعد الخثلان 12:34 ص الإثنين، 02 أكتوبر 2023

ما حكم تأخير صلاة العشاء إلى الساعة ١١ مساءً؟.. الخثلان يجيب

اقرأ أيضا

2023-10-12_01-10-37
12:52 ص الخميس، 12 أكتوبر 2023

وصل 40 ألف ريال.. قفزة للتمور في حراج بأحد مناطق المملكة

مخالفات البلدية
12:12 ص الخميس، 12 أكتوبر 2023

4 أيام ويبدأ العمل بمجموعات جدول جزاءات المخالفات البلدية المحدّث

مواقيت الصلاة
12:05 ص الخميس، 12 أكتوبر 2023

الخميس 27 ربيع الأول.. 13 ساعة بين صلاتي الفجر والمغرب في أبها

WhatsApp Image 2023-10-11 at 11.24.09 PM
11:26 م الأربعاء، 11 أكتوبر 2023

بيان عاجل من سفارة المملكة في الفلبين عن واقعة مقتل مواطن وإصابة زوجته

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

ايداع - مكافأة - ريال -- حساب المواطن
7:58 ص الخميس، 12 أكتوبر 2023

هل أنت ضمن هذه الـ 5؟.. تنبيه مهم من حساب المواطن بخصوص منح الدعم للزوجة

بق الفراش
7:46 ص الخميس، 12 أكتوبر 2023

الخبراء يحذرون.. 5 أسباب لانتشار بق الفراش في الداخل والخارج

التنبيه عن الامطار
7:35 ص الخميس، 12 أكتوبر 2023

منظومة جديدة للتنبيه المسبق عن الأمطار والنقاط الحرجة على الهواتف

أمطار المملكة 6
7:14 ص الخميس، 12 أكتوبر 2023

منها مكة والباحة.. "الأرصاد" يتوقع أمطارًا وسيولاً على 4 مناطق

العمل التطوعي
6:16 ص الخميس، 12 أكتوبر 2023

80 % شباب.. 4 مناطق تحقق مستهدفات العمل التطوعي بالمملكة

الهيئة العامة لتنظيم الإعلام 2
5:14 ص الخميس، 12 أكتوبر 2023

لهذه الأسباب.. "الإعلام" تحذر "مشاهير" من التدخل في قضايا الديات