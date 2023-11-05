الخارجية تطلق المرحلة الثانية من خدمة إصدار تأشيرة زيارة الأعمال "مستثمر زائر" إلكترونياً

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أطلقت وزارة الخارجية بالتعاون مع وزارة الاستثمار ، المرحلة الثانية من خدمة إصدار تأشيرة زيارة الأعمال "مستثمر زائر" إلكترونياً لتشمل باقي دول العالم.
الهدف من الخدمة
وأوضحت وزارة الخارجية، عبر حسابها الرسمي في منصة إكس تويتر سابقا أن الخدمة تهدف إلى تسهيل رحلة المستثمر القادم لغرض الاطلاع على الفرص الاستثمارية في المملكة
كيفية الحصول على الخدمة
التقدم بطلب تأشيرة زبارة أعمال " مستثمر زائر " عبر المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات
لوزارة الخارجية بخطوات إلكترونية ميسرة وسهلة.
وإتمام معالجة الطلب وإصدار التأشيرة الإلكترونية بشكل فوري من السفارة الرقمية
وإرسالها عبر البريـ الإلكتروني للمستثمر.
المستفيدين من الخدمة
المستثمرين من كافة دول العالم
وأشارت وزارة الخارجية، إلى أن الخدمة تساهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030
بأن تكون المملكة قوة استثمارية رائدة ذات تنافسية جاذبة.
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#وزارة_الخارجية بالتعاون مع وزارة الاستثمار تطلق المرحلة الثانية من خدمة إصدار تأشيرة زيارة الأعمال "#مستثمر_زائر" إلكترونياً لتشمل باقي دول العالم pic.twitter.com/Di5l8ID4Vg— وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) November 5, 2023