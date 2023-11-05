الأحد، 21 ربيع الثاني 1445 ، 05 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

الخارجية تطلق المرحلة الثانية من خدمة إصدار تأشيرة زيارة الأعمال "مستثمر زائر" إلكترونياً

الخارجية
الخارجية
أ أ
أطلقت وزارة الخارجية بالتعاون مع وزارة الاستثمار ، المرحلة الثانية من خدمة إصدار تأشيرة زيارة الأعمال "مستثمر زائر" إلكترونياً لتشمل باقي دول العالم.

الهدف من الخدمة



وأوضحت وزارة الخارجية، عبر حسابها الرسمي في منصة إكس تويتر سابقا أن الخدمة تهدف إلى تسهيل رحلة المستثمر القادم لغرض الاطلاع على الفرص الاستثمارية في المملكة

كيفية الحصول على الخدمة

التقدم بطلب تأشيرة زبارة أعمال " مستثمر زائر " عبر المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات
لوزارة الخارجية بخطوات إلكترونية ميسرة وسهلة.
وإتمام معالجة الطلب وإصدار التأشيرة الإلكترونية بشكل فوري من السفارة الرقمية
وإرسالها عبر البريـ الإلكتروني للمستثمر.

المستفيدين من الخدمة

المستثمرين من كافة دول العالم

وأشارت وزارة الخارجية، إلى أن الخدمة تساهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030
بأن تكون المملكة قوة استثمارية رائدة ذات تنافسية جاذبة.

اقرأ أيضا

أهم 10
10:06 م الأحد، 05 نوفمبر 2023

عاجل.. أهم 10.. تنفيذ حكم الشرع في "المالكي" وغرامة 30 مليون ريال لمرتكبي هذه المخالفة

المركز الوطني للأرصاد
9:41 م الأحد، 05 نوفمبر 2023

"الوطني للأرصاد" يصدر إنذارا على "تبوك"

امطار الباحة -
8:34 م الأحد، 05 نوفمبر 2023

أمطار الباحة ترفع الطاقة الاستيعابية لـ47 سدًا بأكثر من 3 ملايين 3م

الشرطة
7:52 م الأحد، 05 نوفمبر 2023

في هذه المناطق.. ضربات نوعية تٌسقط مروجي السموم والمخدرات

اقرأ أيضا

توضيح مهم من "الجوازات" بشأن طريقة سداد رسوم جواز السفر إلكترونيا

أمطار غزيرة على جازان .. وتحذيرات للمواطنين من النزول

عاجل.. السجن وغرامة تصل لـ 30 مليون ريال .. النيابة العامة تحذر من ارتكاب هذه المخالفة

كفيلة تكشف لعاملة عن مفاجأة غير متوقعة (فيديو)

شاهد.. أمطار غزيرة على المندق وشرق مكة

كلمات البحث

أخبار ذات صلة

وزير الخارجية فيصل بن فرحان بن عبد الله 11:04 م الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023

المملكة تدين جريمة الاحتلال الشنيعة والاعتداء الوحشي على مستشفى المعمداني بغزة

الجوازات 7:38 ص الأحد، 08 أكتوبر 2023

توضيح عاجل لـ "الجوازات" بشأن مد تأشيرة الخروج والعودة

عقارات 7:31 ص الأحد، 08 أكتوبر 2023

إيقاف العمل بالمخاطبات الورقية حول صكوك العقارات

غبار نجران 1:05 ص الأحد، 08 أكتوبر 2023

"الأرصاد" يُحذر أهالي نجران: عوالق ترابية تستمر حتى المساء

اقرأ أيضا

امطار المدينة
6:15 م الأحد، 05 نوفمبر 2023

تنبيه من الأرصاد على المدينة المنورة وأمطار على حائل

WhatsApp Image 2023-11-05 at 5.02.19 PM
6:07 م الأحد، 05 نوفمبر 2023

المملكة تحقق مستوى قياديًّا في النضج التنظيمي الرقمي

هيئة الزكاة
6:00 م الأحد، 05 نوفمبر 2023

هل أجهزة الجوال معفاة من الرسوم الجمركية؟ الزكاة توضح

العمرة
5:36 م الأحد، 05 نوفمبر 2023

احذر الأطعمة الثقيلة .. 7 استعدادات مسبقة تسهّل عليك العمرة

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

أهم 10
10:06 م الأحد، 05 نوفمبر 2023

عاجل.. أهم 10.. تنفيذ حكم الشرع في "المالكي" وغرامة 30 مليون ريال لمرتكبي هذه المخالفة

شرطة - الامن العام - الداخلية - القبض
9:01 م الأحد، 05 نوفمبر 2023

عاجل.. "يقظة رجال الأمن".. ضربات استباقية نوعية لتجار السموم في كافة مناطق المملكة

حساب المواطن - ريال
8:27 م الأحد، 05 نوفمبر 2023

متى يتم إيداع الدعم في حال تغيير الآيبان البنكي؟ حساب المواطن يوضح

حساب مواطن
8:04 م الأحد، 05 نوفمبر 2023

عاجل.. هل يمكن للأم أن تكون العائل في حساب المواطن والزوج تابع لها؟

الشرطة
7:52 م الأحد، 05 نوفمبر 2023

في هذه المناطق.. ضربات نوعية تٌسقط مروجي السموم والمخدرات

الجوازات
7:45 م الأحد، 05 نوفمبر 2023

توضيح مهم من "الجوازات" بشأن طريقة سداد رسوم جواز السفر إلكترونيا