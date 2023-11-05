الخارجية تطلق المرحلة الثانية من خدمة إصدار تأشيرة زيارة الأعمال "مستثمر زائر" إلكترونياً

أ أ

أطلقت وزارة الخارجية بالتعاون مع وزارة الاستثمار ، المرحلة الثانية من خدمة إصدار تأشيرة زيارة الأعمال "مستثمر زائر" إلكترونياً لتشمل باقي دول العالم.





الهدف من الخدمة

اضافة اعلان #وزارة_الخارجية بالتعاون مع وزارة الاستثمار تطلق المرحلة الثانية من خدمة إصدار تأشيرة زيارة الأعمال "#مستثمر_زائر" إلكترونياً لتشمل باقي دول العالم pic.twitter.com/Di5l8ID4Vg — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) November 5, 2023

وأوضحت وزارة الخارجية، عبر حسابها الرسمي في منصة إكس تويتر سابقا أن الخدمة تهدف إلى تسهيل رحلة المستثمر القادم لغرض الاطلاع على الفرص الاستثمارية في المملكةكيفية الحصول على الخدمةالتقدم بطلب تأشيرة زبارة أعمال " مستثمر زائر " عبر المنصة الوطنية الموحدة للتأشيراتلوزارة الخارجية بخطوات إلكترونية ميسرة وسهلة.وإتمام معالجة الطلب وإصدار التأشيرة الإلكترونية بشكل فوري من السفارة الرقميةوإرسالها عبر البريـ الإلكتروني للمستثمر.المستفيدين من الخدمةالمستثمرين من كافة دول العالموأشارت وزارة الخارجية، إلى أن الخدمة تساهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030بأن تكون المملكة قوة استثمارية رائدة ذات تنافسية جاذبة.