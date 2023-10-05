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صحيفة تواصل الالكترونية

الحلوة الرميثية تصدرت المبيعات.. 700 ألف ريال حصيلة مهرجان التمور بمدينة الروضة

2023-10-05_17-38-20
مهرجان التمور بمدينة الروضة
أ أ
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اختتمت أمس , فعاليات مهرجان التمور في مدينة الروضة 2023 جنوب منطقة حائل 80 كلم، الذي ينظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة، وذلك بقصر الريان للاحتفالات على مدى 6 أيام.

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700 ألف ريال إيرادات


 وحقق المهرجان خلال أيام إقامته إيرادات بلغت أكثر من 700 ألف ريال، وسط حضور مميز بلغ أكثر من 8000 زائر من منطقة حائل ومن خارجها من عشاق التمور الحائلية التي تشتهر بها المحافظة بمختلف أنوعها .
 وبين رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان عبدالعزيز السويداء، أن حلوة الروضة تصدرت مبيعات المهرجان، حيث تتنوع وتتفاوت فيه درجة المنتجات المعروضة من أجود أصناف التمور بالمنطقة ذات الطلب المتزايد بوجه عام بالمنطقة مثل الحلوة الرميثية، والحمراء، والمجهولة، والمسكاني، والمجهولة والقسبة، بالإضافة إلى السكري والبرحي والخلاص وأنواع أخرى من التمور.




قصر الريان


 يذكر أن المهرجان انطلق يوم الجمعة الماضي واستمر ستة أيام في قصر الريان للاحتفالات، بهدف زيادة فرص الاستثمار في منتجات التمور، وفتح منافذ بيع وتسويق للمزارعين في مدينة الروضة والقرى التابعة لها، بمشاركة عدد كبير من المزارعين ومنتجي التمور، و 57 من الأسر المنتجة والصناعات التحويلية لعرض منتجاتهم من أنواع التمور التي تشتهر فيها مزارع مدينة الروضة والقرى التابعة لها.

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2023-10-05_17-38-20
5:22 م الخميس، 05 أكتوبر 2023

الحلوة الرميثية تصدرت المبيعات.. 700 ألف ريال حصيلة مهرجان التمور بمدينة الروضة