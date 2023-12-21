"الحكومة الرقمية": 97% من الخدمات الحكومية إلكترونية (فيديو)

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قال الرئيس التنفيذي لبرنامج التحول الوطني، المهندس ثامر السعدون، إن المملكة لديها اليوم: "أكثر من 6000 خدمة حكومية تُقدم إلكترونيًا بنسبة تقدر بـ 97 % من إجمالي الخدمات الحكومية". اضافة اعلان





الحكومة الرقمية



برنامج التحول الوطني



وأضاف، في كلمة له ضمن فعاليات ملتقى الحكومة الرقمية، أمس الأربعاء، أن "هذه الخدمات تشمل منصات أبشر، وتوكلنا، وبوابة ناجز، والتأشيرات السياحية، والوكالات القانونية، وغيرها من الخدمات التي تقدم على مدار الساعة للمواطنين والزوار والمقيمين".وأشار السعدون، إلى أن هذه الجهود التشاركية أسهمت في تقدم المملكة في مجال الحكومة الرقمية محلياً ودولياً وإقليمياً.حيث تقدمت بشكل كبير في مؤشر نضج الحكومة الرقمية لعام 2022، الصادر عن مجموعة البنك الدولي بوصولها المرتبة الثالثة عالمياً من بين 198 دولة والأولى إقليمياً.كما حققت أعلى نتيجة تاريخية لها في مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية الصادر عن منظمة الأمم المتحدة خلال 2022، لتصل إلى المرتبة 31.وأشار إلى أن التحول الرقمي سيسهم في رفع جودة الخدمات على مستوى القطاعين العام والخاص وغير الربحي لتحقيق التنمية المستدامة لدعم أهداف رؤية المملكة 2030.وتابع أن برنامج التحول الوطني أحد البرامج التنفيذية التي حققت 35% من أهدافها الإستراتيجية التي تسعى إلى تطوير البنية التحتية وتهيئة البيئة الممكنة للقطاع العام والخاص وغير الربحي.وأوضح، أن برنامج التحول الوطني عمل مع هيئة الحكومة الرقمية على إطلاق عدد من المبادرات التي من شأنها تطوير وتنمية الحكومة الرقمية وتعزيز التنافس الإيجابي، ومن ذلك الإعلان عن جائزة الحكومة الرقمية والإعلان عن نتائج لقياس التحول الرقمي لعام 2023.