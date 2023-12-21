الخميس، 08 جمادى الثانية 1445 ، 21 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

"الحكومة الرقمية": 97% من الخدمات الحكومية إلكترونية (فيديو)

المهندس ثامر السعدون - الرئيس التنفيذي لبرنامج التحول الوطني
المهندس ثامر السعدون - الرئيس التنفيذي لبرنامج التحول الوطني
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

قال الرئيس التنفيذي لبرنامج التحول الوطني، المهندس ثامر السعدون، إن المملكة لديها اليوم: "أكثر من 6000 خدمة حكومية تُقدم إلكترونيًا بنسبة تقدر بـ 97 % من إجمالي الخدمات الحكومية".اضافة اعلان

الحكومة الرقمية

وأضاف، في كلمة له ضمن فعاليات ملتقى الحكومة الرقمية، أمس الأربعاء، أن "هذه الخدمات تشمل منصات أبشر، وتوكلنا، وبوابة ناجز، والتأشيرات السياحية، والوكالات القانونية، وغيرها من الخدمات التي تقدم على مدار الساعة للمواطنين والزوار والمقيمين".
وأشار السعدون، إلى أن هذه الجهود التشاركية أسهمت في تقدم المملكة في مجال الحكومة الرقمية محلياً ودولياً وإقليمياً.
حيث تقدمت بشكل كبير في مؤشر نضج الحكومة الرقمية لعام 2022، الصادر عن مجموعة البنك الدولي بوصولها المرتبة الثالثة عالمياً من بين 198 دولة والأولى إقليمياً.
كما حققت أعلى نتيجة تاريخية لها في مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية الصادر عن منظمة الأمم المتحدة خلال 2022، لتصل إلى المرتبة 31.

برنامج التحول الوطني

وأشار إلى أن التحول الرقمي سيسهم في رفع جودة الخدمات على مستوى القطاعين العام والخاص وغير الربحي لتحقيق التنمية المستدامة لدعم أهداف رؤية المملكة 2030.
وتابع أن برنامج التحول الوطني أحد البرامج التنفيذية التي حققت 35% من أهدافها الإستراتيجية التي تسعى إلى تطوير البنية التحتية وتهيئة البيئة الممكنة للقطاع العام والخاص وغير الربحي.
وأوضح، أن برنامج التحول الوطني عمل مع هيئة الحكومة الرقمية على إطلاق عدد من المبادرات التي من شأنها تطوير وتنمية الحكومة الرقمية وتعزيز التنافس الإيجابي، ومن ذلك الإعلان عن جائزة الحكومة الرقمية والإعلان عن نتائج لقياس التحول الرقمي لعام 2023.

اقرأ أيضا

وزير الدفاع يزور الفرقاطة الفرنسية بالبحر المتوسط صحبة نظيره الفرنسي

الخميس 8 جمادى الآخرة.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

معالجة النقاط السوداء تخفض "كوارث الطرق".. إليكم أبرز مسببات الحوادث

مساند يوضح الإجراء المطلوب حالة إلغاء العقد قبل وصول العامل

عاجل.. طعن أمه حتى الموت.. تنفيذ حكم الشرع في وافد ارتكب جريمة "يُندى لها الجَبين"

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

جامعة القصيم 4:33 ص الخميس، 21 ديسمبر 2023

جامعة القصيم الأولى على قطاع التعليم والتدريب في قياس التحول الرقمي 2023

ابشر 5:49 م الأربعاء، 20 ديسمبر 2023

"أبشر" تنفذ أكثر من 4.8 ملايين عملية إلكترونية في نوفمبر

67867 4:07 م الأربعاء، 20 ديسمبر 2023

ملتقى الحكومة الرقمية.. "المرور" تحقّق التميّز بخدمة مبايعة المركبات عبر "ابشر"

تنزيل 2:10 م الأربعاء، 20 ديسمبر 2023

طريقة الوصول لخدمة إلغاء تأشيرة الخروج والعودة أو الخروج النهاﺋﻲ عبر أبشر 2023

اقرأ أيضا

أهم 10
11:00 م الأربعاء، 20 ديسمبر 2023

عاجل.. أهم 10.. تنفيذ حكم الشرع في قاتل النساء وجريمة غير مسبوقة في تاريخ الكويت

السعودية - درجة الحرارة - الشتاء - الثلوج -- محافظة طريف
10:06 م الأربعاء، 20 ديسمبر 2023

عاجل.. لليوم الثاني على التوالي .. طريف تسجل 1 درجة مئوية

هيئة تقويم التعليم
9:57 م الأربعاء، 20 ديسمبر 2023

توضيح من تقويم التعليم بشأن مدة سريان اختبار الرخصة المهنية

Capture
9:21 م الأربعاء، 20 ديسمبر 2023

بدء تنفيذ المرحلة الأولى من "إشارات المشاة الذكية" في 6 مواقع

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

طفلي لا يهتم بالدراسة
6:35 ص الخميس، 21 ديسمبر 2023

طفلك لا يهتم بالدراسة.. تعرّفي على أسباب المشكلة والحل

حساب المواطن
5:59 ص الخميس، 21 ديسمبر 2023

عاجل.. حساب المواطن يوضح تأثير قرض العمل الحر على الدعم

المهندس ثامر السعدون - الرئيس التنفيذي لبرنامج التحول الوطني
5:48 ص الخميس، 21 ديسمبر 2023

"الحكومة الرقمية": 97% من الخدمات الحكومية إلكترونية (فيديو)

العمالة المنزلية
4:59 ص الخميس، 21 ديسمبر 2023

توضيح عاجل من "أبشر" حول تجديد إقامة عامل منزلي خارج المملكة

وزير الدفاع يلتقي الرئيس الفرنسي
4:19 ص الخميس، 21 ديسمبر 2023

بتوجيه من ولي العهد.. وزير الدفاع يلتقي الرئيس الفرنسي (صور)

ويندوز 11
3:59 ص الخميس، 21 ديسمبر 2023

بالتفاصيل.. مايكروسوفت تصلح مشكلات كبيرة في ويندوز 11