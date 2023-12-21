"الحكومة الرقمية": 97% من الخدمات الحكومية إلكترونية (فيديو)

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قال الرئيس التنفيذي لبرنامج التحول الوطني، المهندس
ثامر السعدون، إن المملكة لديها اليوم: "أكثر من 6000 خدمة حكومية تُقدم
إلكترونيًا بنسبة تقدر بـ 97 % من إجمالي الخدمات الحكومية".
الحكومة الرقميةوأضاف، في كلمة له ضمن فعاليات ملتقى الحكومة الرقمية،
أمس الأربعاء، أن "هذه الخدمات تشمل منصات أبشر، وتوكلنا، وبوابة ناجز،
والتأشيرات السياحية، والوكالات القانونية، وغيرها من الخدمات التي تقدم على مدار
الساعة للمواطنين والزوار والمقيمين".
وأشار السعدون، إلى أن هذه الجهود التشاركية أسهمت في تقدم المملكة في مجال الحكومة الرقمية محلياً ودولياً وإقليمياً.
حيث تقدمت بشكل كبير في مؤشر نضج الحكومة الرقمية لعام 2022، الصادر عن مجموعة البنك الدولي بوصولها المرتبة الثالثة عالمياً من بين 198 دولة والأولى إقليمياً.
كما حققت أعلى نتيجة تاريخية لها في مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية الصادر عن منظمة الأمم المتحدة خلال 2022، لتصل إلى المرتبة 31.
فيديو | الرئيس التنفيذي لبرنامج التحول الوطني م. ثامر السعدون: التحول الرقمي أحد المحركات الرئيسية لـ #رؤية_2030#ملتقى_الحكومة_الرقمة#الإخبارية pic.twitter.com/hQdyrMiXQ0— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 20, 2023
برنامج التحول الوطنيوأشار إلى أن التحول الرقمي سيسهم في رفع جودة الخدمات
على مستوى القطاعين العام والخاص وغير الربحي لتحقيق التنمية المستدامة لدعم أهداف
رؤية المملكة 2030.
وتابع أن برنامج التحول الوطني أحد البرامج التنفيذية التي حققت 35% من أهدافها الإستراتيجية التي تسعى إلى تطوير البنية التحتية وتهيئة البيئة الممكنة للقطاع العام والخاص وغير الربحي.
وأوضح، أن برنامج التحول الوطني عمل مع هيئة الحكومة الرقمية على إطلاق عدد من المبادرات التي من شأنها تطوير وتنمية الحكومة الرقمية وتعزيز التنافس الإيجابي، ومن ذلك الإعلان عن جائزة الحكومة الرقمية والإعلان عن نتائج لقياس التحول الرقمي لعام 2023.
فيديو | الرئيس التنفيذي لبرنامج التحول الوطني م. ثامر السعدون: أكثر من 6 آلاف خدمة حكومية تقدم إلكترونيا#ملتقى_الحكومة_الرقمة#الإخبارية pic.twitter.com/856lxh0QG9— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 20, 2023